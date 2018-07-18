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سيـــاســة
وزير القوى العاملة يتابع تحقيقات الاعتداء على مصري بالكويت
الأربعاء 18 يوليه 2018 07:49 م
القوى العاملةالكويتية
أخر الأخبار
القوى العاملةالكويتية
دعاء حسني
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالكويت التابع للوزارة بالقنصلية المصرية ، بمتابعة التحقيقات التي تجري حاليا بشأن تعدي جندي كويتي علي مواطن مصري
كان قد انتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديو، وإبلاغ المواطن المصري أن الوزارة تتابع جميع حقوقه كامله نتيجة حادث الاعتداء، قائلاً:" أن الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد".
وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف ، أوضح فيه أن الواقعة المشار إليها وقت بالفعل الأحد الماضي ، بمحل "دريم لايف" لإصلاح الهواتف بسيتي سنتر "السالمية" حيث يعمل المواطن المصري أحمد فايز حسن
وقام بإصلاح هاتف محمول لمواطنة كويتية، وعند مطالبته لها بمقابل إصلاح الهاتف ذكرت له أنها لا تملك المبلغ كاملا فأعطته جزء من المبلغ ، واقترحت عليه أن تترك بطاقة تحقيق الشخصية لحين دفع باقي المبلغ، وفق بيان الوزارة
ورفض المواطن المصري ذلك باعتباره ليس صاحب المحل بل يعمل به، وأنه ليس له السلطة في ذلك، فحدثت مشادة بينهما أدت إلي إستدعاء الشرطة من قبل المواطن المصري
وفي الوقت ذاتها اتصلت المواطنة الكويتية بأخيها الذي يعمل جندي بجهات الشرطة، وحضر علي الفور وقام بالاعتداء علي المواطن المصري، وحينما حضرت الشرطة قامت بتحرير محضر رقم 692 لسنة 2018 السالمية للجندي الكويتي، ومازال الموضوع قيد التحقيق وتتابعه السفارة المصرية بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي.
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