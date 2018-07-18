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نقل وملاحة
مهاب مميش: 5.7 مليار دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس العام الحالي
الأربعاء 18 يوليه 2018 07:44 م
الفريق مهاب مميش
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الفريق مهاب مميش
نادية سلام
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للقناة، أن معدلات حركة الملاحة الدولية بقناة السويس تشهد تطوراً ملحوظاً خلال العام الجاري، ومن المنتظر أن تسجل أعلى إيرادات سنوية في تاريخها، مع تعافي حركة التجارة العالمية متخطية الـ5.7 مليار دولار.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من هيئة الطاقة الذرية، برئاسة الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
في البداية، رحب مميش بالحضور من علماء مصرالأجلاء بهيئة الطاقة الذرية، وأثنى على مجهودات الهيئة في تطويع العلم في الارتقاء بالجوانب الحياتية المُختلفة للإنسان المصري وتحويل أحلامهم في التنمية والرخاء إلى واقع ملموس.
وشدد على أن مصر تزخر بخبرات علمية يشهد لها العالم بالكفاءة والتميز، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتجه للاستفادة من عقول أبنائها في الداخل والخارج لتنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة، والمساهمة في صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن مشروع قناة السويس الجديدة ما كان ليتم لولا الاستعانة بالكوادر والخبرات المصرية في التخطيط والتنفيذ، موضحاً أن الهيئة لا تدخر جهداً لرفع كفاءة العاملين بها للحفاظ على مكانة قناة السويس عالمياً.
وأضاف رئيس الهيئة أن حدود الاستفادة من عبقرية الموقع لقناة السويس تمتد لخلق حياة متكاملة في محيط منطقة القناة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على توفير الاحتياجات المختلفة لخدمة المناطق اللوجيستية والصناعية والموانيء المتطورة الجاري إنشائها ضمن المشروع القومي الواعد لتنمية منطقة القناة، لتظل القناة الرافد الرئيسي وشريان الحياة للاقتصاد القومي والعالمي.
خلال الزيارة، استمع الحضور إلى شرح تفصيلي عن مشروع قناة السويس الجديدة، قدمه المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة، ألقى فيه الضوء على الجدوى الفنية للمشروع في رفع تصنيف القناة، بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، لمواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري، والتعامل مع تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية، ثم استعرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، موضحاً فرص ومزايا الاستثمار في المشروع القومي الواعد.
وأشاد الدكتور محمود عاشور، بالجهد البناء من قبل هيئة قناة السويس في الحفاظ على المكانة الدولية للقناة من خلال مشروعات التطوير المُمتدة على مدار تاريخ قناة السويس، مؤكداً على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في توحيد المصريين وإثبات قدراتهم على الإنجاز والتغلب على التحديات، مُعرباً عن أمله بأن يكون مشروع التنمية بمنطقة القناة أساس نهضة مصر في المستقبل القريب.
قناة السويس
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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