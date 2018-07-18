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بورصة وشركات
الرقابة المالية تضم عضوين جديدين لاستشارية سوق المال
الأربعاء 18 يوليه 2018 07:29 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
المال - خاص
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضم عضوين جديدين باللجنة الاستشارية لقانون سوق المال.
والعضوان هم: ياسر المصرى – العضو المنتدب لشركة العربية الأفريقية لتداول الأوراق المالية، ومحمود جبريل – العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية لعضوية اللجنة الاستشارية لسوق المال تدعيمًا لها، والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الفترة القادمة ستشهد اتخاذ إجراءات نحو إستصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كان البرلمان المصري وافق بشكل نهائي شهر فبراير الماضي، على قانون سوق المال والذي يتضمن تعديلات على مواد سابقة، بجانب استحداث بنود جديدة أبرزها إنشاء اتحاد للشركات العاملة بالأوراق المالية.
الرقابة المالية
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