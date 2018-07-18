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اقتصاد وأسواق
وزير التموين يستمع لمقترحات مستثمري العاشر من رمضان
الأربعاء 18 يوليه 2018 07:09 م
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
محمد مجدي
عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية.
واستعرض المصيلحى محاور عمل وزارة التموين فى إطار برنامج الحكومة المصرية، وتشمل محور التجارة الداخلية، وزيادة عدد شبكات التوزيع وسلاسل البيع، وعمل بطاقات دعم للفئات الاكثر احتياجاً، وأخيرًا محور زيادة الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية لضمان وجود رصيد كافى وآمن من السلع.
وأكد المصيلحي، على ماهية المشروعات الاستثمارية والخدمية التى تقوم بها وزارة التموين ومنها مشروعات المناطق اللوجستية وإنشاء الاسواق لكافة المحافظات، ومشروعات إنشاء الصوامع والغلال لتخزين الاقماح، ومشروعات تشغيل الشباب، ومنها مشروع الألف سيارة ومشروع جمعيتى وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى تشغيل الشباب وتوفير السلع للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
واستمع المصيلحى إلى مطالب ومقترحات المستثمرين وأهم المعوقات التى تواجههم، مؤكداً على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بالتعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة، لا سيما جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد اللواء محافظ الشرقية على أهمية التنسيق المشترك والتعاون مع الوزارة فى تنفيذ مشروعات الاستثمار فى المناطق اللوجستية وإنشاء الأسواق الحديثة، بما يضمن تنظيم التجارة الداخلية.
وشدد على أهمية استكمال مشروعات انشاء الصوامع لزيادة الطاقة التخزينية للاقماح فى الشرقية، وأنها أعلى محافظة فى إنتاج القمح.
وزارة التموين
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