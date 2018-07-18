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اتصالات وتكنولوجيا
الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 5 مليارات دولار
الأربعاء 18 يوليه 2018 06:48 م
جوجل
أخر الأخبار
جوجل
رويترز
فرضت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، غرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار) على جوجل، لاستخدام نظامها أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول على نحو يضر منافسيها.
وتبلغ الغرامة نحو ضعفي غرامة سابقة قدرها 2.4 مليار يورو فُرضت على شركة التكنولوجيا الأمريكية العام الماضي بشأن خدمتها للتسوق عبر الإنترنت.
وتمثل الغرامة ما يزيد قليلا عن إيرادات ألفابت، الشركة الأم لجوجل، في أسبوعين ولن تضغط بشكل يذكر على احتياطياتها النقدية البالغة 102.9 مليار دولار. لكنها يمكن أن تضيف إلى حرب تجارية تختمر بين بروكسل وواشنطن.
وقالت مارجريتا فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار إنها تحب الولايات المتحدة كثيرا، في رد على ما تناوله تقرير نسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنها ”تكره“ بلاده.
وتابعت قائلا ”لكن الواقع هو أن هذا ليس له علاقة على الإطلاق بما أشعر به... إنه يتعلق بتطبيق قانون المنافسة، هذا ما نفعله في العالم، ولا نفعله في نصوص سياسية“.
وقالت جوجل إنها ستطعن على الغرامة.
وقال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل في مدونة ”نحن قلقون من أن قرار اليوم سيقلب الميزان الدقيق الذي تحقق باستحداث أندرويد“.
ومن المنتظر أن تجتمع فيستاجر ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء القادم، في محاولة لتفادي رسوم جديدة على سيارات الاتحاد الأوروبي وسط شكاوى ترامب بشأن العجز التجاري الأمريكي.
وأمرت فيستاجر جوجل أيضا بوقف الممارسات المضرة بالمنافسة في العقود المبرمة مع مصنعي الهواتف الذكية ومزودي خدمات الاتصالات في غضون 90 يوما، وإلا ستواجه غرامات إضافية بما يصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية للشركة الأم ألفابت حول العالم.
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