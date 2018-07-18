«مستثمري أكتوبر» تطالب بآلية واضحة لتحصيل رسوم كارتة الطرق

كارتة طريق

أحمد اللاهوني:



طالب محمود برعى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر، الحكومة بإعادة النظر فى رسوم الكارتة التى تحصلها الشركة الوطنية للطرق التابعة لوزارة الدفاع، ووضع آلية واضحة يتم على أساسها تحصيل الرسوم.



وقال خلال كلمته باجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين اليوم، "أنا دفعت 200 ألف جنيه رسوم كارتة للشركة الوطنية على عملية مجملها 2 مليون جنيه، يعني 10% من قيمتها".



وتقوم الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالنيابة عن هيئة الطرق والكبارى بعملية صيانة وتنمية الطرق، بالإضافة إلى تحصيل ما يعرف برسم الوزن الزائد على الطرق، والذى تقدر حصيلته بمليارات الجنيهات، علاوة على تحصيل رسوم كارتة على السيارات سواء النقل أو الملاكى والأجرة على الطرق الحرة.