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عقـــارات
التعمير والاسكان: إقبال شديد على حجز وحدات العاصمة الإدارية
الأربعاء 18 يوليه 2018 03:15 م
العاصمة الإدارية
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العاصمة الإدارية
سهير محمد
أكد بنك التعمير والاسكان، أن هناك إقبالًا شديدًا على عملية التسجيل لحجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الحى السكنى "كابيتال ريزيدنس"، التى بدأت اليوم من خلال موقعه وتستمر حتى 31 يوليو الجارى.
وأوضح البنك، فى بيان لعملائه عبر موقعه الالكترونى، اليوم الأربعاء، أن الضغط الشديد على موقع التسجيل تسبب فى عدم وصول الرسالة النصية برقم استمارة الحجز لراغبى التسجيل.
وأضاف أن مرحلة التسجيل التى بدأت اليوم وحتى نهاية الشهر الجارى، ما هى إلا تسجيل البيانات واستمارة الحجز وتحويل مبلغ جدية الحجز فقط، ولا توجد أولوية فى هذه المرحلة لأسبقية التسجيل، موضحاً أنه خلال المرحلة التالية والتى تبدأ فى 12 أغسطس وحتى 18 أغسطس سيكون بها أولوية بأسبقية الحجز الالكترونى للوحدات.
يذكر أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز ويقدر بقيمة 100 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات تسجيل، ويُحمل العميل قيمة عمولات أو مصروفات التحويل البنكي.
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، أنه تم فتح الباب اليوم لحجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بالحي السكني “كابيتال ريزيدانس"، وتم وضع رابط لتسجيل البيات على الموقع الإلكتروني للبنك لحجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة.
العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة
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