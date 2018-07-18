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بورصة وشركات
إدراج أسهم زيادة رأسمال المتحدة للإسكان على قاعدة البيانات
الأربعاء 18 يوليه 2018 01:42 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
قالت لجنة القيد بالبورصة المصرية إن أسهم زيادة رأسمال شركة المتحدة للاسكان والتعمير سيتم ادراجها على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة غدا الخميس 19 يوليو.
ووافقت اللجنة فى 3 يوليو الجارى على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 226.5 مليون جنيه إلي 283.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 56.6 مليون جنيه موزعه على 45.3 مليون سهم مجانى بقيمة اسمية قدرها 1.25 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام والارباح المرحلة والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.
ومن المقرر إنتهاء الحق فى التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 18 يوليو الجارى.
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