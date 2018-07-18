الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية ليس بالأسبقية

العاصمة الإدارية

بدور إبراهيم



أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه لا أولوية لأسبقية تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، لحجز 2048 وحدة سكنية بتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"، حيث بدأ تسجيل البيانات اليوم الأربعاء 1872018، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 3172018، موضحًا أن هذه المرحلة تتضمن تسجيل البيانات، وملء استمارة الحجز، وتحويل مبلغ جدية الحجز فقط.



وطمأن راغبي حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن عدم وصول الرسالة النصية برقم استمارة الحجز إليهم، بسبب الضغط الشديد على التسجيل بالموقع، وأنه لا أولوية لأسبقية التسجيل فى هذه المرحلة، بينما ستكون هناك أولوية فى المرحلة الثالثة، وهى مرحلة الحجز والتى ستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 1282018، وحتى الساعة 59: 11 مساء يوم السبت 1882018، ويكون التخصيص بأسبقية الحجز (online).