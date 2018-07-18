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اقتصاد وأسواق
وزير التموين يبحث برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
الأربعاء 18 يوليه 2018 01:18 م
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
محمد مجدى
اجتمع الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بمجموعة من السلاسل التجارية بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من قيادات الوزارة وجهاتها التابعة.
واستعرض المصيلحى فرص تنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ممثلاً فى الشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، أخذاً فى الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير، فضلاً عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
وقد تم الاتفاق على إعداد مجموعة من الصيغ والنماذج التشاركية للتعاون، مع وضع الاطار القانونى اللازم لذلك والذى ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص ويحدد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وتم الاتفاق على استمرار الحوار للوصول الى الصيغة التى تدعم مفهوم المشاركة والحفاظ على مصالح جميع الأفراد على ان يتم عقد اجتماع بعد 10 أيام للمتابعة.
وزارة التموين
هيئة السلع التموينية
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