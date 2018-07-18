شروط المنح من جامعة شاردا الهندية والوكالة المغربية للتعاون الدولى

المال ـ خاص:

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جامعة شاردا الهندية، والوكالة المغربية للتعاون الدولى.





وأشار التقرير إلى تقديم جامعة شاردا بالهند عدداً من المنح الدراسية للعام 2018 فى برنامج الدراسات العليا والبحوث والمرحلة الجامعية الأولى، حيث تقدم خصماً50% كمنحة على الرسوم الدراسية، علماً بأن آخر موعد للتقدم للمرحلة الجامعية الأولى والماجستير هو نهاية يوليو 2018 وتبدأ الدراسة اعتباراً من شهر أغسطس المقبل 2018، وآخر موعد للتقدم للدكتوراه شهر أكتوبر 2018.





وأضاف التقرير أن المنح المقدمة للحصول على درجة الماجستير فى كل من: ماجستير العلوم، وماجستير التكنولوجيا M.Tech فى تخصصات: تطبيقات الحاسب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والهندسة المدنية، وعلوم وهندسة الحاسب، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، والهندسة الميكانيكية.





وأوضح التقرير أن اختيار المرشحين لمنح الدكتوراه بناء على الأداء الأكاديمى للمتقدم والمقابلة الشخصية، علماً بأن التخصصات المتاحة للحصول على درجة الدكتوراه هى: الهندسة، والعلوم الأساسية، والعمارة والتخطيط، والصيدلة، والتعليم، والإعلام، والحقوق.





وللمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على موقع الجامعة الإلكترونى الآتى:www.sharda.ac.in





ومن ناحية أخرى تعلن الوكالة المغربية للتعاون الدولى عن تخصيص عدد (10) منح دراسية للطلاب المصريين الراغبين فى استكمال دراستهم بمؤسسات التعليم سواء الجامعى أو التقنى أو المهنى بالمغرب خلال العام 2018/2019، وأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 15/8/2018، علماً بأن الدراسة باللغة الفرنسية.

وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة المواقع الإلكترونية الآتية:





www.men.gov.ma





www.enssup.gov.ma





www.ofppt.ma





يذكر أن الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.