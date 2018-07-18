كهروميكا توقع عقد أعمال بمدينة المستقبل بقيمة 138 مليون جنيه

البورصة المصرية 5

رجب عزالدين:



أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة عن تعاقد شركتها التابعة "كهروميكا" مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية والاستثمار العقارى بخصوص أعمال بمدينة المستقبل بقيمة 138 مليون جنيه.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن ذلك التعاقد يتعلق بأعمال تعديل الخطوط الهوائية جهد 500 ك . ف، إضافة إلى توريد وتركيب كابلات جهد 66 ك وموصلات حرارية بمدينة المستقبل.



وأعلنت العربية للاستثمارات الأسبوع الماضى عن انتهاء "كهروميكا" من كل الإجراءات القانونية اللازمة لمضاعفة رأسمالها من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه.



تأسست شركة كهروميكا كشركة مساهمة مصرية رائدة فى مجال الكهرباء عام 1971، ويتوزع هيكل ملكيتها بين العربية للاستثمارات (51%)، القابضة للتشييد والتعمير (39% )، السويدى إليكتريك (10%).