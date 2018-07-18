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بورصة وشركات
جولدن كوست تعلن توزيعا نقديا للمساهمين على أربعة أقساط
الأربعاء 18 يوليه 2018 12:39 م
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي
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جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي
رجب عزالدين:
أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى عن توزيع كوبون نقدى على المساهمين بقيمة 40 قرشا للسهم يوزع على أربعة أقساط متساوية.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقال بنهاية جلسة 6 أغسطس القادم.
ومن المقرر أن يتم توزيع القسط الأول اعتبار من 9 أغسطس، بينما القسط الثانى اعتبارا من 9 أكتوبر، أما القسط الثالث والربع فيتم توزيعها اعتبارا من 10 ديسمبر و30 ديسمبر 2018.
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت لاحق عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر.
وتبلغ الزيادة المقررة 40 مليون جنيه موزعة على عدد 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات مصري للسهم الواحد بخلاف مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم.
وحققت الشركة خلال 2017، أرباحا بقيمة 11.31 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 10.56 مليون جنيه في عام 2016، بارتفاع 7.1%.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 40 مليون جنيه موزعا على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
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