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عقـــارات
قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالقليوبية
الأربعاء 18 يوليه 2018 11:58 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة القليوبية، عن قطع المياه عن مناطق "ام بيومى- منشية عبدالمنعم رياض- بيجام- المحلاوى" بمدينة شبرا الخيمة، وذلك لمدة 10 ساعات.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 20/7/2018، حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 21/7/2018 بسبب أعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.
وأهاب المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة القليوبية، أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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