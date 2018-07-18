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سيــارات
«هندسة عين شمس» تحصد المركز 31 بسباق Student Formula بالمملكة المتحدة
الأربعاء 18 يوليه 2018 11:53 ص
جامعة عين شمس
أخر الأخبار
جامعة عين شمس
■ جامعة القاهرة فى المرتبة 55 .. و«المنصورة» 75
■ «عين شمس» الأولى عالميًا باختبار التكلفة.. والرابعة بسباق الفئة الثانية
أحمد شوقى
حصد فريق السباقات بكلية الهندسة- جامعة عين شمس المرتبة 31 بسباق Student Formula الذى أقيم بإنجلترا، وتم إعلان نتائجه أمس بعد منافسة من قبل 81 فريقًا. وحصد فريق هندسة جامعة القاهرة المركز الـ55 فيما حصد فريق هندسة المنصورة المرتبة الـ75.
ووفق موقع جمعية المهندسين الميكانيكيين المنظمة للسباق؛ فإن Student Formula تعد مسابقة سنوية؛ تقام بين طلاب كليات الهندسة عبر العالم، للتنافس حول تصميم سيارة سباق بمقعد واحد وبنائها واختبارها فى السباق، ويتم تقييم السيارات المشاركة فى السباق بناءً عن اختبارات: السرعة والتسارع والتحمل، فيما يتم تقييم الفرق المشاركة بناءً على اختبارات: التصميم والتكلفة ومهارات عرض خطة العمل. ويشمل السباق فئتين: الأولى؛ للفرق التى تقوم بتصميم وتصنيع السيارات والتسابق بها، والثانية للفرق التى لديها خطط عمل ومشروعات لسيارة ستشارك لاحقًا بسباق الفئة الأولى.
وتعد دورة السباق التى انتهت فعالياتها أمس الدورة الـ 20، وفاز بالمركز الأول فيها فريق جامعة موناش الأسترالية بعد تسجيله 863.6 نقطة من أصل 1000 نقطة.
بالنسبة للفرق المصرية المشاركة فى السباق؛ فإن فريق جامعة عين شمس قد حصد المرتبة الـ 31 بالمسابقة بعد حصوله على 285.8 نقطة ضمن سباق «الفئة الأولى من السيارات»؛ فيما سجل فريق جامعة القاهرة المرتبة الـ55 بعد حصوله على 124.3 نقطة، وبلغت النقاط التى حصدها فريق جامعة المنصورة 10 نقاط ليحصد المركز الـ75 بين 81 جامعة.
ويعتبر الإنجاز الرئيسى الذى حققه فريق جامعة عين شمس هوالحصول على المركز الأول باختبار التكلفة بحصوله على كافة النقاط (100 نقطة) متفوقًا بذلك على جميع المشاركين ليحتل المركز الأول؛ فيما جاءت جامعة القاهرة ضمن هذا الاختبار فى المرتبة الـ17 بـ 76 نقطة، وحلت جامعة المنصورة بالمركز الـ66 بواقع 0.1 نقطة.
ويعرض الجدول المرفق ترتيب الجامعات المصرية الثلاث وفق نتيجة السباق النهائية الخاصة بسباق الفئة الأولى واختباراتها الفرعية، وكذلك سباق الفئة الثانية الخاصة بالمشروعات المستقبلية. ويتبين من واقع هذا الجدول أن الجامعات المصرية أوبعضها لم تحرز أى مراكز ضمن بعض الاختبارات.
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