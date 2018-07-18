إبراهيم غطاس رئيس «SMG»:طرح بورش تايكان الكهربائية محليًا بحلول 2020

ابراهيم غطاس



■ تقديم الجيل الثالث من كايان.. و%50 نموًا متوقعًا لمبيعات بورش

■ نشارك ببورش فى معرض «أوتوماك - فورميلا».. وسوق الملاكى ما زالت تعانى الغموض

■ سكانيا تستهدف الاستحواذ على حصة %20 من مبيعات الشاحنات

■ تقديم أتوبيسات بمحرك غاز خلال الربع الأول من العام المقبل



شريف عيسى



توقعت الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش وشاحنات وأتوبيسات سكانيا، طرح طراز بورش تايكان الكهربائية فى السوق المصرية، بحلول 2020.



قال إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال»، إن الشركة تجرى مباحثات مع شركة بورش العالمية، بهدف توفير السيارة خلال العام المقبل، لبدء عمليات اختبارها، تمهيداً لفتح باب الحجز عليها للعملاء الراغبين فى شراءها، متوقعاً بدء تسليم وكلاء العلامة الألمانية بالدول الأوروبية خلال النصف الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.



كانت بورش قد أعلنت فى يونيه الماضى إطلاق بورش تايكان كأول سيارة كهربائية تتبع العلامة التجارية، تمهيدًا للتحول من السيارات التقليدية، التى تعمل بالديزل أوالبنزين إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2025.



كشف غطاس عن طرح الهندسية للسيارات، الجيل الثالث من بورش كايان الجديدة كلياً محليًا، متوقعًا أن يسهم طرح السيارة فى دفع حركة مبيعات بورش فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى %50 نهاية العام.



أشار إلى أن SMG تشارك ببورش فى فاعليات الدورة 25 من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر المقبل، مع طرح كايان.



عن توقعاته لسوق السيارات الملاكى نهاية العام الجارى، قال غطاس إنه من الصعب أن يشهد نموًا خلال الفترة الحالية، لا سيما فى ظل حالة الضبابية والغموض التى تعانى منها السوق، واستمرار سياسية الوكلاء والمصنعين فى عدم الدفع بكميات من الطرازات ملائمة لحجم الطلب.



حدد عددًا من الاعتبارات لضمان استعادة السوق لنموه، من بينها زيادة مستويات دخول الأفراد حتى تتناسب مع أسعار السيارات التى ارتفعت بصورة كبيرة، عقب قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف، مع إعادة النظر فى أسعار الصرف الحالية، التى وصفها بغير المحفزة للشراء أو الاستثمار.



قال إن طرح الجيل الجديد من شاحنات سكانيا يسهم فى زيادة مبيعاتها خلال العام الجارى، بما يمكنها من اقتناص حصة سوقية بين %15 إلى %20 من مبيعات الشاحنات الثقيلة.



أضاف أن إقبال الشركة الهندسية للسيارات لتقديم أول شاحنة تعمل بالغاز الطبيعى، مع فتح باب الطلب الخاص عليها، جاء ضمن مساعيها لتقديم أحدث ما توصلت إليه شركة سكانيا العالمية من تكنولوجيا متطورة فى صناعة وسائل النقل بصفة عامة، والشاحنات بصفة خاصة.



أوضح أن الهندسية للسيارات أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الاختبارات على الشاحنات التى تعمل بالغاز فى مصر، للتأكد من مطابقة الغاز المتوافر بالسوق للمحرك، وعدم تعرضها لأعطال، وقد أثبتت كفاءة عالية فى التشغيل، إلا أن غطاس رهن انتشارها بمدى توافر محطات الغاز على الطرق السريعية وبين المدن.



أشار إلى أن الغاز الطبيعى بات حاليًا أكثر استخدمًا فى الأتوبيسات، كاشفًا عن تقديم الجيل الجديد من أتوبيسات سكانيا والتى تعمل بالغاز الطبيعى بحلول الربع الأول من العام المقبل، لا سيما فى التوقعات التى تشير إلى تحسن الطلب على الأتوبيسات مع بوادر عودة السياحة.



أوضح أن غياب أتوبيسات سكانيا عن السوق المصرية خلال 3 أعوام ماضية يأتى فى ظل ضعف الطلب من شركات السياحة.



انتقد غطاس مساعى هيئة النقل العام بالإسكندرية لاستخدام أسطول أتوبيسات كهربائية لنقل الركاب، واصفًا الخطوة بأنها «استثمارات ضائعة»، مع اعتماد الهيئة على الصين فى توريد الشحنة، علاوة على عدم وجود بنية تحتية حقيقية قادرة على استقبال تلك الأتوبيسات، وتوفير خدمات ما بعد البيع لها.



أشار إلى أن دول العالم مرت بالعديد من المراحل للانتقال إلى الكهربائية، وأن الهيئة تسعى إلى إحداث نقله غير منطقية لأسطولها دون مرور حتى بالأتوبيسات الهايبريد «الهجين».



عن أداء قطاع قطع الغيار التابع لـ SMG، قال غطاس إن مبيعاتها شهدت ارتفاعاً خلال فترة 6 أشهر الأولى من العام الجارى %30 إلى %40، مع إضافة منتجات جديدة تحمل العلامة التجارية للشركة SMG.



أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إضافة 5 منتجات جديدة لعائلة SMG، هم غطاء رادياتير، وقرب مياه، وكوعة ثروموستات، ومنظم حرارة، وحساس حرارة، ليصل عدد قطع الغيار المملوكة للهندسية للسيارات إلى 28 قطعة غيار.



أضاف أن الفترة المقبلة تشهد إضافة منتجات جديدة من قطع الغيار SMG، مع تزايد الطلب على منتجاتها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار قطع الغيار الآسيوية والأوروبية.



كشف غطاس عن توقعيه عقدًا مع «سوق دوت كوم» لبيع قطع الغيار عبر الإنترنت للتجار والموزعيين، مشيرًا إلى أنه بحلول سبتمبر المقبل ستطبق تجربة توصيل قطع الغيار للمنزل ومنافذ البيع الخاصة بالموزعين.