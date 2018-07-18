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اقتصاد وأسواق
انتعاش الدولار يهبط بسعر الذهب لأدنى مستوى منذ يوليو
الأربعاء 18 يوليه 2018 11:43 ص
الذهب
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الذهب
خالد بدر الدين:
هبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء بحوالى 0.2% لتنزل إلى 1224.16 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو الماضى، كما تراجعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس المقبل بنفس النسبة لتنخفض إلى أقل من 1224.30 دولار للأوقية.
وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب هبطت لأدنى مستوياتها منذ عام خلال تعاملات اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد أن عززت التوقعات الاقتصادية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم بأول وجهات النظر التي تقول إن البنك المركزي الأمريكي يمضي على مسار زيادات مطردة لأسعار الفائدة.
وارتفع الدولار على نطاق واسع ليسجل أعلى مستوى منذ 6 شهور مقابل الين بعد أن أعلن بأول عن توقعات متفائلة للاقتصاد وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ويدفع عوائد السندات للارتفاع مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الإقبال عليه.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى التى تراجعت اليوم الفضة التى انخفضت في المعاملات الفورية 0.5% لتصل إلى 15.47 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي عند 15.39 دولار للأوقية.
كما خسر البلاتين 0.6% ليهبط إلى 807.50 دولار للأوقية وبلغ أقل مستوى في أسبوعين عند 804.75 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
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