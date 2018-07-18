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عقـــارات
تخصيص 643 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي لحاجزيها من العاملين بالخارج
الأربعاء 18 يوليه 2018 10:51 ص
مى عبد الحميد
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مى عبد الحميد
بدور إبراهيم
قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه تم تخصيص 643 وحدة إسكان اجتماعي، تم حجزها بمشروع "إسكان المصريين العاملين بالخارج"، موضحة أنه سبق فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام (غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالمشروع بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة، من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق www.mff.gov.eg.
وأوضحت مى عبدالحميد، أنه سيتم فتح مرحلة ثانية للتخصيص لـ19 عميلا قاموا بالتسجيل على الكود الملغى، و140 عميلا تم رفض حجزهم، بينما قام 31 عميلا بالاسترداد، وتم إلغاء الحجز لـ16 عميلا بسبب سبق الاستفادة أو عدم استكمال المستندات، بجانب 9 عملاء لم يستدل عليهم، ليصل إجمالى عدد العملاء إلى 858.
وأشارت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أنه تم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، استجابة لطلبات أهالينا المصريين العاملين بالخارج، من الشريحة محدودة الدخل، بجانب المحاور الأخرى التي تم استحداثها بالمشروع (النقابات – الإيجار – فئات الدخل الأعلى)، ليغطي مشروع الإسكان الاجتماعي احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.
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