مصر الوسطى للكهرباء تضخ 100 مليون جنيه خلال شهرين

محطة كهرباء 22

عمر سالم



تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تنفيذ مشروعات بإجمالى استثمارات تصل لنحو 100 مليون جنيه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين.



وكشفت مصادر مسئولة فى شركة مصر الوسطى - فى تصريحات لـ “المـال” - أن الشركة ستقوم بضخ التمويلات المذكورة فى إحلال وتجديد المشروعات القائمة، بالإضافة إلى شراء عدد من محولات الكهرباء والأكشاك الكهربائية بما لا تقل عن 70 مليون جنيه.



وأضافت المصادر أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروعات منذ الفترة من يونيو 2017 إلى شهر يوليو الجارى بنحو 750 مليون جنيه، ضمن الخطة الإستراتيجية الخاصة بالشركة بتنفيذ خطة طموح عن طريق قروض تم الحصول عليها عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر.



وكشفت المصادر عن أن الشركة انتهت من تحويل كابلات هوائية إلى أخرى أرضية بقيمة 170 مليون جنيه، والتى تكون أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية.



وأشارت إلى أن الشركة قامت بإحلال وتجديد 216 عامود جهد متوسط بدلًا من الأعمدة المتهالكة، وإحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 19 كم، وكذلك 4,8 كم كابلات.



وتنفيذ عدد من التوسعات فى شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال تتمثل فى 18 كشكا بالمحول، 18 لوحة توزيع، 603 أعمدة، 57 كم موصلات، و105 كم كابلات، وإحلال وتجديد 376 كشكا بالمحول.



وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، قامت الشركة بإحلال 300 عامود جهد متوسط بدلًا من الأعمدة المتهالكة، وإحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 45 كم، وكذلك 25 كم كابلات، و2 موزع.



ولفتت المصادر إلى أنه تم تنفيذ عدد من التوسعات، تتمثل فى تركيب 35 لوحة توزيع جهد متوسط، 1620 عامودا، 83 كم موصلات، 343 كم كابلات و6 موزعات.



وكان من المقرر طبقًا لخطة الشركة تنفيذ الشركة نحو 400 محول كهرباء، خلال العام المنتهى، وتنشئ خطوطا هوائية بطول 120 كلم، بهدف تغطية الأماكن النائية، غير المرتبطة بالشبكة القومية، كما تقوم بزيادة القدرات الخاصة بالشبكات الخاصة بها، لـ3000 ميجا وات، خلال الصيف الحالى، مقابل 2300 ميجاوات حمل أقصى خلال الصيف الماضى.



وتقوم شركة مصر الوسطى بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها لنحو 3 ملايين، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼر.