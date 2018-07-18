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بورصة وشركات
«موك بتروليوم» تنشئ مصنعا لتدوير الإطارات باستثمارات 270 مليون جنيه
الأربعاء 18 يوليه 2018 10:17 ص
أموك زيوت معدنية
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زيوت معدنية أموك 25
محمد ريحان
تعتزم شركة «موك بتروليوم ريسيكلينج»، إنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الإطارات المستعملة والمطاط، باستثمارات تبلغ 270 مليون جنيه خلال العام الحالى.
وقال المهندس يحيى رفيق، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال» إن المشروع يقام على 10 آلاف متر فى منطقة عرب أبو ساعد، وسيتكون من خطى إنتاج لإعادة تدوير 500 طن يوميا بتكنولوجيا حديثة ومتطورة.
وأضاف أن نحو %60 من خطوط الإنتاج محلية، والباقى تكنولوجيا أمريكية وكندية وصينية.
وقال إنه تم الانتهاء من ترفيق الأرضى بالكامل وجار الحصول على التراخيص النهائية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف خلال لقاء الشركة مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة أمس، أن مستخرجات التدوير من كل طن مخلفات تتمثل فى %45 زيوت بترولية يعاد تكريرها وتتحول إلى سولار يستخدم كوقود، و%40 أسود الكربون ( فحم بترولى) يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت وغيرها، ونحو %13 حديد خردة يباع للمسابك.
وأشار إلى أنه يجب على الدولة مساندة نشاط التدوير بقوة خلال المرحلة الراهنة، عبر توفير كل أنواع الدعم، مما يصب فى توفير المواد الأساسية اللازمة لبعض الصناعات، مثل الزيوت والوقود والخامات، الأمر الذى يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر النقد الأجنبى.
وأوضح أن المشروع يوفر نحو 131 فرصة عمل ويساعد بشكل كبير فى التخلص من المخلفات بطريقة آمنة ومتوافقة من الناحية البيئية بدلا من حرقها ودفنها بأشكال تؤثر على البيئة سلبا، فضلا عن العائد الاقتصادى المتحقق من ورائه.
وحسب إحصائيات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، فإن كمية المخلفات البلدية (القمامة) المتولدة فى مصر تقدر بنحو 22 مليون طن سنويا، مقابل 40 مليون طن للمخلفات الزراعية، و27 مليون طن لمخلفات الصرف الصحى، و6.4 مليون طن للصناعية، و140 ألف طن لمخلفات الرعاية الصحية.
وكان البنك الدولى قدر نهاية العام الماضى إجمالى خسائر الاقتصاد المصرى من التلوث الناتج عن عدم معالجة النفايات بنحو %1.5 من الناتج المحلى الإجمالى، تمثل نحو 3.4 مليار دولار.
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