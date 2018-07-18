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اقتصاد وأسواق
«الأرصاد« تبحث آليات مشاركة القطاع الخاص
الأربعاء 18 يوليه 2018 10:12 ص
أحمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية
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أحمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية
المال- خاص
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن الهيئة تبحث آليات مشاركة القطاع الخاص فى مجال عملها، ضمن الاستراتيجية التى تضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2030.
وأضاف أن مصر، باعتبارها عضوا فى المجلس التنفيذى للمنظمة، تدرس أبرز آليات دخول القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجال الأرصاد كبير ويحتاج إلى مشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ويضم المجلس التنفيذى للمنظمة 27 دولة يتم انتخابها من إجمالى 196 دولة، موضحاً أن احتلال مصر لمراكز متقدمة فى هذا المجال جعلها من ضمن الأعضاء التنفيذيين.
وفى سياق آخر، كشف عبد العال عن تلقى الهيئة 4 عروض من قبل شركات مصرية بهدف تصميم تطبيق على الهواتف المحمولة، لإتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف على أحوال الطقس أولا بأول، مشيراً إلى أنه جارٍ دراسة العروض من الناحية الفنية والمالية.
وأضاف عبد العال لـ«المال»، أنه جارٍ دراسة العروض وحجم التكلفة المخصصة لتصميم التطبيق، متوقعاً إطلاق التطبيق على الهواتف خلال العام المقبل.
وتتبع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وزارة الطيران المدنى، وهى المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى، ورصد درجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية بالتعاون مع الموانئ الجوية والبحرية.
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