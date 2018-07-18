EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
رئيس الهيئة لـ«المال»: النقل تطلب من الزراعة أراضى لإقامة موانئ نهرية
الأربعاء 18 يوليه 2018 10:10 ص
عبد العظيم محمد رئيس النقل النهرى
أخر الأخبار
عبد العظيم محمد رئيس النقل النهرى
مدحت إسماعيل
تعكف وزارة النقل ممثلة فى هيئة النقل النهرى، خلال الأيام الحالية، على إطلاق مشروع يتضمن إحلال وتجديد جميع المعدات المقامة على نهر النيل، طبقاً لتوجيهات من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، كما تتفاوض مع وزارة الزراعة للحصول على أراضى لاقامة موانئ جديدة.
وقال عبد العظيم محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة لـ«المال»، إن الهيئة تلقت تكليفاً من مؤسسة الرئاسة، بحصر جميع المعدات وأماكن تواجدها فى مجرى نهر النيل، لاستبدالها بمعدات وكبارى متحركة أفضل أمنً من الحالية، كونها متهالكة وغير صالحة للاستخدام فى النقل.
أشار إلى أن عدد المعدات المسجل لدى الهيئة والتى تسير وفق خطوط محددة تصل إلى 90 معدية، فضلا عن 205 تابعة للمحليات فى المحافظات ويصدر لها تراخيص من الهيئة، لكن الإدارة والإشراف من المحليات، إلى جانب 600 معدية أخرى تابعة لوزارة التنمية المحلية، والنقل الداخلى، وأن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن وجود 114 معدية، بخلاف الأعداد المذكورة سلفاً لكل جهة.
تابع: نعمل على إجراء حصر شامل للجميع، وتنقية تلك البيانات للتأكد من الأعداد الصحيحة والجهات التابعة والمشرفة، لافتاً إلى أن هناك توجها باستبدال الحالى منها بمعدات وكبارى متحركة على غرار نموذجين مملوكين لهيئة قناة السويس هما: «تحيا مصر» و«سيناء 3»، وأن الكبارى المتحركة للأماكن عالية الكثافة فى النقل.
أشار إلى أن المواقع العالية الكثافة تحددت بما يزيد على 600 ألف إلى مليون فرد منقول سنوياً، وتقدر عدد المعديات المطلوبة لتلك النوعية 25 معدية.
قال إنه لم يحدد حتى الآن الجهة التى تتولى تكلفة إقامة تلك المعديات الجديدة والكبارى المتحركة، مشيرًا إلى أنه حال دخول القطاع الخاص، يكون هوالملزم باستبدال الحالى منها، موضحاً إن هيئة قناة السويس هى الجهة المشاركة فى المشروع.
أوضح أن تنفيذ المشروع من المتوقع أن يستغرق 3 أعوام، نظراً لأن المعديات الجديدة تصنيعها وفقاً لنماذج دقيقة ومواصفات فنية عالية.
لفت إلى أن الهيئة ستبدأ خلال الفترة المقبلة فى مخاطبة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتخصيص أراض مناسبة لصالح النقل النهرى، فى محافظات «الأقصر»، و«المنيا»، و«بنى سويف»، لإقامة عدد من الموانئ النهرية، خاصة وأن الهيئة بصدد طرح 3 موانئ نهرية على القطاع الخاص.
تابع: «الهيئة تسعى حالياً لاستغلال ما لديها من أصول ممثلة فى الأراضى الفراغ لإقامة موانئ نهرية من خلال القطاع الخاص، بنظام حق الانتفاع».
أشار إلى أن هناك مساحة 16.5 فدان، مملوكة لدى الهيئة فى منطقة الجيزة، لكن معتدى عيلها، وجارى التنسيق مع الجهات التنفيذية لإزالة التعديات، واستغلالها فيما بعد.
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنه يجرى فى الوقت الحالى عمل التنسيق اللازم مع «هيئة التعمير»، لتوفير 4 مواقع للهيئة، لإنشاء 4 أبراج مراقبة لاستكمال مشروع التتبع الآلى، ويتضمن مراقبة الوحدات الصنادل العائمة، وإنشاء قاعدة بنية معلوماتية لنهر النيل، وممول عبر قرض نمساوى بقيمة 9.2 مليون يورو.
تتوزع أملاك هيئة النقل النهرى الحالية، على 18 موقعًا، منها 102 فدان تتمثل فى ميناء أثر النبى، منها 44000 م إشغالات حكومية، و4680 م تعاقدات، والبعض الآخر تعديات.
تشمل أملاك هيئة النقل النهرى 2250 م، مخازن للهيئة فى القناطر، و16 فدانًا و6 قراريط فى منطقة العياط، و18483 لميناء محافظة قنا النهرى، ومرسى آسنا البالغ مساحته 13200 م، و55 م مرسى للهيئة فى محافظة أسوان، و6700 م ميناء شحن وتفريغ للهيئة فى المحافظة ذاتها، فضلاً عن 2280 م بميناء الاسكندرية النهري.
كما تمتلك الهيئة 2800 م فى محافظة سوهاج، و62500 فى دندرة فى محافظة قنا، و17 فدانًا فى أسيوط، و52 فدانًا فى زفتى، و13 فدانًا فى هويس الدلتا، و8225 م فى طنطا، إضافة إلى 500 م فى منطقة بورسعيد، إلى جانب 3600 م فى الأقصر.
كشف عبد العظيم محمد، عن مباحثات تجريها الهيئة خلال الفترة المقبلة، مع عدد من الجهات الدولية التى توفر منح، منها وكالة اليابان للتعاون الدولى « الجايكا«، لتوفير الدعم المناسب للهيئة لإجراء بعض الدراسات التى تعتمد عليها خلال الفترة المقبلة فيما يخص المنقول عبر النيل، ومتطلبات السوق لإنجاح زيادة المنقول عبر النيل.
من الدراسات المطلوبة المسارات النهرية للمجرى المائى، إلى جانب المشاركة فى رفع كفاءة المعهد الإقليمى للنقل، ليشمل دوره المستقبلى على تدريب العمالة المصرية والأفريقية، بدلا من منح الرخص للعاملين فى قطاع النقل النهرى فقط.
قال إن الهيئة عليها مستحقات مالية لصالح عدد من الشركات بين 25 ـ 30 مليون جينه، لافتاً إلى أن المخصصات المالية للهيئة خلال العام المالى الحالى 125 مليون جنيه، وهى غير كافية لأعمال الهيئة المستهدف تنفيذها مستقبلاً.
كشف عن أن الهيئة لديها حزمة كبيرة من الأعمال المستهدف تنفيذها، ومنها إجراء أعمال تطهير المجرى الملاحى فى المسافة من نجع حماى إلى أسيوط، بتكلفة 94.5 مليون جنيه، إلى جانب تطهير منطقة بحرى قناطر أسيوط بتكلفة 100 مليون جنيه.
تابع: «من الأعمال المستهدفة أيضًا إحلال وتجديد 2 كوبرى على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 50 مليونًا، إضافة إلى شراء 1000 شمندورة، من إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس تكلفة 50 مليون جنيه، طبقاً للاتفاق المبرم بين الهيئة خلال الفترة الماضية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا