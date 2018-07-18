الاسترليني يهوي بعد تصويت بريطاني على قانون للتجارة

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تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل اليورو وأقل سعر له في ثلاثة اسابيع أمام الدولار مع توقع المستثمرين مزيدا من التحديات على صعيد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد أن فازت حكومة تريزا ماي في اقتراع للبرلمان البريطاني على مشروع قانون للتجارة لكن بأغلبية صغيرة فحسب.





وانخفض الاسترليني 0.8 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.3107 دولار في أسوأ أداء يومي له منذ أول مايو. ونزلت العملة أيضا أمام اليورو الذي ارتفع إلى أعلى سعر في أسبوع عند 89.15 بنس.





جاءت الخسائر الحادة للاسترليني بعد أن تعرضت الحكومة لهزيمة مفاجئة في تعديل منفصل مما يلزم بريطانيا أن تتوصل إلى اتفاق يسمح لها باستمرار المشاركة في الإطار التنظيمي الأوروبي للأدوية.







لكن العملة قلصت خسائرها بعد أن صوت البرلمان في نهاية الأمر بأغلبية 307 مقابل 301 ضد تعديل على قانون التجارة كان سيلزم الحكومة بمحاولة التفاوض على اتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا فشلت بحلول 21 يناير كانون الثاني 2019 في التفاوض على اتفاق مع الاتحاد يسمح بالتجارة الحرة للسلع دون عوائق.



