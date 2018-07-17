منحة من جامعة القاهرة لأول الثانوية العامة مكرر بكلية الطب

جامعة القاهرة 111

المال خاص



وافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على إعطاء الطالب عمرو محمد عبدالراضي حسين أول الثانوية العامة مكرر، منحة كاملة للدراسة بكلية طب قصر العيني، شاملة المصروفات الدراسية والكتب.



وأكد الخشت في بيان له اليوم إعفاء الطالب من رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية.



وكان الطالب قد أبدى رغبته في الالتحاق بكلية الطب جامعة القاهرة.