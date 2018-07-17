مطورون راضون عن أسعار الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية

محمود زكي



تستعد شركة العاصمة الإدارية الجديدة لطرح عدد من الأراضي على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع أن يزيد المتر عن 4000 جنيه، حيث قال عدد من خبراء القطاع أن أسعار المتر مناسبة للغاية، وذلك إذا تم مقارنتها بالعديد من المناطق الأخرى وسط تساؤلات من فكرة الطرح مع الإمكانية من الحصول على الأرض بشكل مباشر عن طريق شركة العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار العقاري ورئيس شعبة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصرية، إن أسعار بيع المتر المربع للأرض من جانب شركة العاصمة الإدارية الجديدة مناسب إلى حد ما مقارنة بغيرها من المناطق وبما تتمتع به العاصمة الجديدة من بنية تحتية كبيرة.



وأشار أن أسعار المتر بالعاصمة الجديدة تتراوح بين 3500 جنيه و 4000 جنيه، ولم ترتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار هي ما يتم التعامل بها لشراء الأراضي من جانب المطورين العقاريين.



وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعاقدت مع عدد كبير من المطورين والجمعيات عن طريق البيع المباشر دون الحاجة إلى إجراء عملية طرح مساحات معينة من الأراضي، مشيرًا إلى أنه ما الفائدة من عملية الطرح إذ كان بالإمكان الحصول على المساحة المطلوبة من جانب المطورين أو المستثمرين بشكل مباشر.



وأضاف رئيس شعبة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أنه تم التعاقد مع عدد كبير من المطورين بشكل مباشر وهو ما يجعلنا نسأل وجهة الإستفادة من فكرة الطرح دون فائدة، مؤكدا أن الميزة الوحيدة من فكرة طرح أراضي على مطورين عقاريين أن يكون الطرح بأسعار أقل من تلك التي يتم بيعها بشكل مباشر.



ولفت فوزي إلى أنه يجب أن يكون هناك إتاحة كبيرة للأراضي وهو الأساس في عملية التسويق بحيث يكون هناك أكثر من جهة لطرح الأراضي بشكل عام بحيث يتاح للمستثمر أكثر من مكان للحصول على الأرض وكذلك إجراء التفاوض.



وارتفع سعر المتر بأراضى العاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة تصل إلى 52% مقارنة بأول مزاد طرحته شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مطلع العام الماضى.



وبلغ متوسط سعر المتر فى الطرح الأول 2500 جنيه، وسجل أخر سعر للمتر السكنى 3800 جنيه، بحسب تصريحات اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لـ «المال».



قال أحمد أبو العنين المدير العام لشركة سيفورا هايتس للتنمية العمرانية إن إستعداد شركة العاصمة الإدارية الجديدة لطرح 1000 فدان على المستثمرين سيلقى قبولا كبيرًا من جانب شركات التطوير العقاري، خاصة أن أغلب شركات التطوير العقاري الكبرى تتجه للاستثمار في العاصمة الجديدة خلال الفترة الحالية.



وأضاف أبو العنين أن آخر طرح للأراضي بالعاصمة الجديدة بلغ حوالي 3800 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن طرح المتر في العاصمة بمتوسط سعر 4000 جنيه هو مناسب للغاية وذلك مقارنة بأسعار المتر في العديد من المناطق الأخرى.



وأوضح المدير العام للشركة أن البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة قوية للغاية لذلك فإن سعر المتر التي التي تستعد العاصمة للطرح به ليس مرتفع للغاية ولكن برغم ذلك يظل سعر الأرض المتحكم الأساسي في عملية الإنشائية والتي يقوم المطور على إثرها بتحديد سعر المتر بالنسبة للوحدات السكنية أو التجارية أو حتى الإدارية.



ولفت أبو العنين أن الشركات الكبرى تنتظر الطرح الجديد من جانب شركة العاصمة الجديدة وذلك لاقتناص قطعة أرض لتنفيذ مشروع جديد بها خاصة وأن العاصمة الإدارية الجديدة تلقى طلب كبيرًا من جانب العملاء وذلك مع التسويق الجيد من جانب الدولة لمشروع العاصمة كونه مشروع قومي تسعى الدولة لتسويقه خارجيًا.



وأشار مدير عام شركة سيفورا أن الشركة تسعى للحصول على قطعة أرض بالعاصمة الجديدة خلال الفترة الحالية لتنفيذ مشروع سكني بها حيث تقوم الشركة حاليًا بالتفاوض مع الشركة للحصول على قطعة الأرض.



ولفت إلى أن الطرح الجديد من جانب شركة العاصمة الجديدة بزيادة في سعر المتر سيلقى زيادة في سعر الوحدة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات بالمشروعات الجديدة عن المشروعات الحالية بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% وذلك مع بدء طرح المشروعات للبيع.



ويشار إلى أن شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية تعتزم طرح 1000 فدان استثمارى جديد على الشركات العقارية الأسبوع المقبل وفقًا لتصريحات اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة لـ"المال".



وأوضح أن الأراضى المزمع طرحها تقع فى الحىR8، وذلك بعد تخصيص الشركة عددا كبيرا من قطاع الأراضى فى الأشهر الماضية بالحى R7.



وفي السياق ذاته، قال مصطفى عكاشة رئيس مجلس إدارة شركة دارك العقارية إن أسعار متر الأراضي بالعاصمة الجديدة مناسب إلى حد كبير خاصة لما تتمتع به من فرص استثمارية كبيرة للمطورين.



وأضاف عكاشة أن أخر طرح في العاصمة سجل سعر المتر به 3500 جنيه، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة لديها العديد من الطلبات من جانب المطورين للحصول على قطع أراضي خلال الفترة الماضية.



ولفت أن مشروع العاصمة الجديدة يشهد طلب كبير على الأسعار خلال الفترة الحالية إذ حققت الشركات العقارية حجم مبيعات كبيرة وذلك مع طرح مشروعاتها على العملاء خلال الفترة الماضية.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه من المتوقع أن تشهد المشروعات الجديدة في العاصمة زيادة في أسعار الوحدات مع بداية طرح المشروعات للبيع وذلك بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% عن المشروعات المطروحة حاليًا.