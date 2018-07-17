«كارلايل» تسعى لجمع 4 مليارات دولار لصندوق طاقة جديد

كارلايل جروب

رويترز



قالت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء إن شركة الاستثمار المباشر (كارلايل جروب) تسعى لجمع 4 مليارات دولار لصندوق سيستثمر في أصول للنفط والغاز خارج أمريكا الشمالية.



وقالت الصحيفة إن الصندوق سيُستخدم في شراء شركات في سلسلة إمداد الطاقة ومن خلال تلك الشركات ستُشترى أصولا في التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق وخدمات الحقول النفطية.



ولم يتسن الحصول على تعليق من كارلايل.



وقال مستثمر على دراية مباشرة بالصندوق الجديد للصحيفة ”لا يضخ الكثير من المستثمرين أموالا في إفريقيا وبحر الشمال وروسيا، ولذا توجد فرصة“.



ويدرس فريق كارلايل في لندن فرصا استثمارية في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا بحسب تقرير فايننشال تايمز.



وقال التقرير إن اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة اجتمعا مع مستثمرين يوم الثلاثاء وذلك نقلا عن مصدرين حضرا الاجتماع.