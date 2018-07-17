«صحاري موتورز» تضخ 200 مليون لتدشين مركزي صيانة

صيانة سيارات

أحمد عوض



تعتزم شركة صحاري موتورز، الموزع المعتمد لسوبارو، ودودج، وجيب، وكرايسلر، ضخ استثمارات 200 مليون جنيه بغرض تدشين مركزي خدمة ما بعد البيع والصيانة "3s" بمنطقة أبو رواش والدلتا خلال النصف الثاني من 2018.



وأكد عابد أبو الخير، رئيس مجلس إدارة "صحاري موتورز"، أن شركته أعدت خطة مطلع 2018، ترتكز على التوسع في إقامة صالات العرض ومراكز الصيانة فى مختلف المناطق لزيادة المبيعات، بالإضافة إلى استقبال علامات جديدة من أبرزها "زوتي وDomy".



وأشار إلى المشروعات التي تنفذها "صحاري موتور" المتعلقة في الفروع الجديدة، ستسهم في زيادة المبيعات لتصل إلى 4 آلاف وحدة خلال العام المقبل.



وأشار إلى أن سوق السيارات تشهد عدم استقرار في المبيعات، بسبب الزيادات السعرية المحصلة على رسوم التراخيص ومصاريف التشغيل، مضيفا أنه لاحظ خلال الآونة الماضية تراجع الطلب على السيارات الكبيرة التي تتعدى سعتها اللترية 2000 سي سي.



وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ عن تراجع مبيعات السيارات الكبيرة التي تتعدي سعتها اللترية عن 2000 سي سي، بنسبة 20% لتصل 307 وحدة خلال الخمسة أشهر اﻷولى من العام الحالي، مقابل 384 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.