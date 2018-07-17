البرلمان يمرر قانونًا يعامل مواقع التواصل مثل وسائل الإعلام

البرلمان المصري

خالد بدر الدين



أعلن البرلمان اليوم الثلاثاء إنه أجاز قانونا يعطي الدولة سلطة معاملة وسائل التواصل الاجتماعي مثل وسائل الإعلام، وحجب حسابات مواقعها ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة.



وستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص مثل تويتر وفيسبوك معاملة وسائل الإعلام بموجب القانون الذي أقره البرلمان أمس الاثنين؛ ما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.



ذكرت وكالة رويترز أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتولى الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات، ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.



وينص القانون أيضا على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر ويبدأ سريان القانون بعد تصديق السيسي عليه.



ويقول أنصار السيسي إن هذا القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير وتمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحفيين.



لكن المنتقدين يقولون إنه يعطي أساسا قانونيا لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين إن الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام.



وقال لرويترز "سلطة التفسير تلك تمثل دائما أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية بشكل مفرط لملاحقة الصحفيين".



وتم حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الشهور الأخيرة كما تم إلقاء القبض على نحو 12 شخصا هذا العام ووجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وكان كثيرون منهم صحفيين أو منتقدين بارزين للحكومة.