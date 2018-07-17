120 مليون جنيه زيادة بميزانية أسوان الجديدة العام المالي الحالي

أسوان الجديدة

محمود زكي



قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن الميزانية الجديدة للعام المالي الحالي للمدينة تصل إلى 450 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية خلال ترفيق أراضي الإسكان الاجتماعي، وكذلك الأراضي الإسكان المتميزة والأكثر تميزًا.



وأضاف رئيس جهاز المدينة، أن الميزانية الحالية تزيد بقيمة 120 مليون جنيه عن العام المالي الحالي 2017/2017، والتي كانت تقدر بقيمة 430 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه جارٍ إسناد 54 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم الفتح الفني لهم على وجار الفتح المالي خلال الفترة المقبلة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ 50 عمارة إسكان اجتماعي إبريل المقبل.



وأوضح أن الجهاز أسند المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة بطاقة تبلغ 25 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن المشروع تم إسناده لشركة المقاولون العرب بعد طرح مناقصة من جانب الجهاز على شركات المقاولات، لافتًا إلى أن التكلفة الخاصة بعملية الإنشاء تبلغ 170 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام القادم 2019.



وأكد أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وتوريد وصب البلاط الخرساني بالأحياء الأول والثاني والثالث بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليون جنيه.



وأضاف أنه جاري تنفيذ أعمال الجسات وكذلك تنفيذ طبقة الأساس والأسفلت لمنطقة 150 فدانًا، بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مركز تجاري مصغر بقيمة 5 ملايين جنيه.



وأوضح أن الجهاز طرح مناقصة إشراف على مستشفى عام بالمدينة بطاقة 158 سريرًا، بتكلفة تقدر بنصف مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تشجير منطقة الإسكان الإجتماعي بقيمة تقدر بحوالي 4.5 مليون جنيه.



ولفت إلى أنه يتم الاستعداد لتنفيذ مشروعات اخرى بالمدينة، بتكلفة 18 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.



وأشار إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي، والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.