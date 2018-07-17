5 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب وعيار21 يسجل 618 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 618 جنيها للجرام، مقابل 623 جنيها أمس.



وسجل عيار 18 اليوم 530 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 706 جنيها، وسجلت الأوقية 1240 دولارا أمريكيا بدلاً من 1240 دولارا أمس.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4946 جنيها بدلاً من 4990 جنيهاً أمس.