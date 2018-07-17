بعد 20 عاما .. ياهو ماسنجر يودع الإنترنت

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



توقفت خدمات تطبيق ياهو ماسنجر على الإنترنت، اليوم، مودعة الإنترنت بعد 20 عاما كانت في بعضها أكثر وسائل التواصل شعبية بين جماهير العالم.



ياهو التي سيتذكرها وقد يفتقدها من كانوا مراهقين في التسعينات، كانت قد أملهت مستخدميها 6 أشهر كي يتمكنو من تحميل أرشيف محادثاتهم وحددت اليوم 17 يوليو موعدا لإغلاق التطبيق.



ولم يتمكن أول تطبيق دردشة عرفه مستخدموا الإنترنت من الصمود في عصر الواتس اب وانستجرام، لكن شركة أوث المالكة لياهو والتابعة لعملاق الاتصالات فيريزون كانت قد أفادت بأنها تعمل على تطبيق مراسلة جماعي آخر هو Squirrel والذي يُحتمل أن يكون البديل.



وأطلقت خدمة الدردشة في 9 مارس 1998 تحت اسم "ياهو بيجر" قبل أن يعاد إطلاق العلامة التجارية تحت اسم ياهو ماسنجر في 1999 ، وفي 2009 أعلنت الشركة أن عدد مستخدميها وصل إلى 122.6 مليون مستخدم.







