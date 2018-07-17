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بورصة وشركات
الأسهم العقارية الأكثر تداولًا بالبورصة بقيمة 226 مليون جنيه اليوم
الثلاثاء 17 يوليه 2018 06:18 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد علي
تصدرت أسهم قطاع العقارات، قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بجلسة تعاملات البورصة، اليوم الثلاثاء، وسجلت تداولات بقيمة 226.628 مليون جنيه، عبر التعامل على 44.403 مليون سهم.
وفي المركز الثاني، جاءت أسهم قطاع البنوك بقيمة تداولات قدرها 142.357 مليون جنيه عبر التعامل على 2.204 مليون سهم، وثالثًا حلت أسهم قطاع خدمات مالية "بإستثناء البنوك" بقيمة 87.636 مليون جنيه بعدد أسهم بلغ 18.242 مليون سهم.
وفي المركز الرابع سجلت أسهم قطاع اتصالات حضورها بقيمة تداولات قدرها 86.636 مليون جنيه، وعدد أسهم قدر بـ 30.425 مليون سهم، وخامسًا جاءت أسهم قطاع منتجات منزلية وشخصية بقيمة تداولات بلغت 79.575 مليون جنيه وعدد أسهم بلغ 4.278 مليون.
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