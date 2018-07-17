الوزراء: الإثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 23 يوليو

مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء

المال - خاص



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 23 من يوليو عام 2018 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام.