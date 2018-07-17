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سيـــاســة
معاشات الوزراء تثير جدلا بين تكتل 25-30 والأغلبية داخل البرلمان
الثلاثاء 17 يوليه 2018 03:58 م
مجلس النواب 2
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مجلس النواب 2
ياسمين فواز
اندلعت أزمة جديدة داخل مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال،بسبب معاشات الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم، عليهم، ويقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة تحصلوا عليها.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من آخر مكافأة.
ووفقا للنائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25-30 غى تصريحاته لـ"المال" فإن التكتل أعلن رفضه خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع القانون بتعديلاته شكلا وموضوعا ، مؤكدا أن الحكومة تقدمت بالتعديل للخروج من الأزمة الدستورية بالقانون .
وأوضح الحريرى أن الدستور نص على أن يحسب المعاش على سنوات الخدمة وليس آخر مكافأة لذا تقدمت الحكومة بالتعديل للخروج من المأزق السابق.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزا قانونيا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80% معاش، لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة، قائلا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد منه".
ومن جانبه قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء، وتفادى تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة جدًا، مشيرا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28 لسنة 2018.
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