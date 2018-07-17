البورصة تختتم تعاملات الثلاثاء على هبوط جماعي

هبوط الاسهم

مصطفى طلعت



اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعي وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب على عدد من الأسهم القيادية.



وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي 1.5% ليسجل مستوى 15420 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.06% عند مستوى 754 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا 1.27 % ليصل إلى 1932 نقطة.



وسجل السوق قيم تداول قدرها 791.89 مليون جنيه على الأسهم فقط، عبر بيع وشراء 120.48 مليون ورقة مالية، منفذة من خلال 20.6 ألف عملية.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة إذ تراجع 104 سهماً وارتفع 28 آخرين، واستمر اداء 44 سهماً عند نفس مستوياتها، من اجمالي 176 تم التداول عليهم.



واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعي قدره 13.12 و44.84 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون نحو الشراء بصافي 57.97 مليون جنيه.

