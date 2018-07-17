وزير إسرائيلي: جيشنا جاهز للدخول إلى غزة

عادل عبد الجواد:

أعلن "جلعاد أردان" عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" في تصريحات له نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية "ريشت بيت" عن جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي بدرجة كبيرة للدخول والانتشار في قطاع غزة علي حد قوله، مشيرا إلي أن بلاده غير معنية بهذه الخطوة، إلا أنها قد تضطر إلى اللجوء إليها في غياب أي خيار آخر.

وأضاف أردان للإذاعة الاسرائيلية العامة أن معركة شاملة ليست الخيار المفضل، ولكنه ليس باستطاعتنا أن نحدد كيف ستتصرف حركة حماس، وقال إن الحديث حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بعيد المدى مع حركة حماس لا يمت إلى الحقيقة بصلة.