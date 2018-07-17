وزير الرى يتلقى تقريرًا حول إنجازات هيئة المساحة خلال عام

أما بخصوص المسائل الخاصة بأملاك المواطنين ومراجعتها فقد قامت الهبئة بحل 21800 مسألة من 13200 مسألة من المتوقع وروده بخطة الهيئة بنسبة حل وصلت 165% وهى مشاكل فصل الحد ووضع العلامات المساحية وتجديدها.





وفي مجال التدريب كان هناك نشاط مكثف لمركز التدريب وفروعه حيث وصل عدد الدورات التي تم تنفيذها خلال العام حوالى 72 دورة داخل وخارج المركز.



المال -خاصتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريراً مفصلا بشأن ما تم إنجازه بالهيئة المصرية العامة للمساحة من مشروعات قومية يتم تنفيذها مع الكثير من الوزارات والقطاعات بالدولة في إطار الخطة الإستراتيجية للدولة خلال الفترة من 1/7/2017 إلى 30/6/2018.وأفاد المهندس مدحت كمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه فيما يتعلق بمشروع الحيز العمراني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة ( 210 ملايين جنيه) وذلك لتثبيت علامات الحيز العمراني لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع، فقد تم الانتهاء من 12668 قرية وكفرا ونجعا بنسبة تنفيذ 87% من إجمالى القرى الواردة للهيئة، كما تم الانتهاء من وضع علامات الحيز العمراني لعدد 123 مدينة في المراحل الثلاثة الأولى بنسبة تنفيذ حوالي 94% وجار استكمال باقي المراحل.ونوه إلى مشروع خريطة الأساس وأهميتها وذلك بالتعاون مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية الإدارية بتكلفة (54 مليون جنيه) وهو خاص بعمل خريطة موحدة للدولة المصرية بحيث يكون لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشاريع الخاصة بها الأمر الذي يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات وبالتالي الحد من إهدار المال العام وكذلك يتم عمل قواعد بيانات مكانيه للخرائط بمقياس (1-5000، 1-50000) وقد تم نقل التعاقد الى المساحة العسكرية بمعرفة وزارة التخطيط بعد أن انتهت الهيئة من حوالى 40 % من المشروع.وأشار المهندس مدحت إلى مشروع حصر أملاك الدولة وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع المحافظات المختلفة بتكلفه حوالي ( 10 ملايين جنيه) من خلال مراجع هيئة المساحة، حيث عمل قاعدة البيانات المناسبة وإرسلت لعدد 21 محافظة المتعاقد معهم من أصل 27 محافظة، كما تم نهو حصر أملاك الدولة لعدد 5 محافظات هي أسوان والأقصر وشمال سيناء والوادي الجديد والغربية وجار العمل في 13محافظة حاليا و تم التعاقد أيضا مع محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية وأخيرا تم التعاقد مع محافظة كفر الشيخ في 15/3/2018 ولمدة سنتين.وبالنسبة لمشروع انشاء وحدات نظم معلومات جغرافية (GIS) بكل المحافظات فقد تم الانتهاء من عدد 8 محافظات كان اخرها افتتاح وحدتي كفر الشيخ وبنى سويف خلال شهري فبراير ومارس 2018.كما تم التعاقد مع محافظة الفيوم وتم الانتهاء من التدريب على البرنامج، وكذلك مشروع إنشاء الحيازة الزراعية وترسيمها على خرائط رقميه وورقية بمقياس 1/2500 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة ( 54 مليون جنبه) وتم تسليم الأعمال لعدد 19 محافظه بتكلفة ( 13 مليون جنبه ).وأضاف رئيس الهيئة بأنه بخصوص مشروع حصر أملاك هيئة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة (12 مليون جنبه) يقوم المشروع بحصر أملاك الهيئة علي خرائط مساحية ورقية ورقمية مقياس 1/2500 وربطها بقواعد البيانات وتم البدء في 8 محافظات كمرحلة اولى هى ( محافظات القناة الثلاث - والوادى الجديد - والاقصر - البحر الاحمر - اسوان - دمياط )وجار التنسيق حاليا مع المديريات للبدء فى 8 محافظات أخرى( الفيوم - الغربية - المنوفية - بنى سويف سوهاج - قنا - كفر الشيخ ) ليصل العدد إلى 16 محافظة، وتم تسليم 8 محافظات p d f للمراجعة وموافاتنا بالنتائج.يشار إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات حصر ورفع وتسجيل املاك مياه الشرب والصرف الصحى لصالح شركات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المحافظات منها: محافظة الجيزة تم حصر الاملاك لعدد ( 57 ) محطة كذلك رفع عدد 217 محطة بنسبة تنفيذ 100% اما مرحلة التسجيل فجارى العمل بها ونسبة الانجاز فيها 85%، أما محافظة دمياط فمرحلتى الحصر والرفع تمت بنسبة 100% أما مرحلة التسجيل فنسبة التنفيذ بها 40% . وجاري العمل بمرحلة التسجيل .. محافظة قنا فتم حصر45 % في 5 مراكز ورفع عدد151محطة فى ثلاث مراكز بنسبة تنفيذ 50 % هم مراكز أبو تشت - قفط - فرشوط ) وتم الانتهاء من الرفع المساحي بمركز نجع حمادى وجار إعداد الخرائط.كما تقوم الهيئة بعمل التقارير الاستشارية للمستثمرين من شركات قطاع ألاعمال وهيئات حكومية ومشروعات الطرق الإستراتيجية خاصة بالنفع العام وخلافة حيث قامت بعمل حوالي 114 تقرير من 130المتوقع ورودهم في العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بمناطق قبلى وبحرى بمعرفة الادارة العامة للتثمين.وفيما يتعلق بدور الهيئة في حل مشاكل المواطنين فإن الهيئة بالتعاون من الشهر العقاري قامت بتسجيل عقارات وملكيات عامة وخاصة بالسادة المواطنين على مستوى الجمهورية لعدد 110075 طلب من طلبات الشهر العقاري من 108000 طلبا المتوقع ورودهم بنسبة 102%.