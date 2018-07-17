جدل برلماني حول جدوى الصندوق السيادي

اعتراضات بسبب حذف رقابة النواب عليه





وكيل موازنة النواب يؤكد تمسك اللجنة بإعادة الرقابة على القوائم المالية





عضو اللجنة الاقتصادية: يهدف للاستحواذ والاقتراض فقط وليس الاستثمار

ياسمين فواز:

أقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء «صندوق مصر»، نهائيا وتم إرساله إلي مجلس الدولة للمراجعة.

وينص القانون علي إنشاء رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وشهدت الجلسة العامة أمس، اعتراضات واسعة من قبل نواب المعارضة، بسبب التخوفات من عدم احتياج مصر إلي إنشائه، خاصة أنه يفتقر للحوكمة والتشكيك من نجاح الحكومة في جذب مزيد من الاستثمارات من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة وغياب رقابة البرلمان عليه.

وشكك النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول مدى حاجة مصر إلي صندوق سيادي، قائلا :"كيف لصندوق يرأسه نفس أعضاء الحكومة أن يقوم باستثمارات في الوقت الذي فشلت فيه نفس الحكومة وما قبلها من استغلال أصول الدولة.

وقال الجوهرى في تصريحاته لـ"المال": إذا كنا نتحدث عن أن الصندوق سوف يقضي علي أي نزاع أو تداخل بين الوزارات في مجال استثمار الأصول غير المستغلة فإن ممثل الحكومة أثناء الجلسة نفي ذلك بعد أن صرح بأنه سوف يستثمر أو يضم فقط للصندوق ما هو مملوك للجهات المعنية ولن يضم أي أصول بها نزاع.

وشكك في نجاح الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن البرلمان سبق وأقر جميع القوانين الخاصة بمناخ الاستثمار وتوفير مناخ جيد لذلك ورغم ذلك لم تأتي استثمارات وكأن المستثمرين ينتظرون فقط الصندوق!.

وردا علي أن كثيرا من الدول سبقت مصر في تطبيق الفكرة وحققت نجاحا لديها، قال الجوهرى:"ليس كل ما يطبق بالخارج يمكن أن يطبق في مصر.. وكان من الأولي تطبيق أشياء كثيرة، خاصة بالتعليم والصحة وليس في إنشاء صندوق سيادى".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن مصر تعاني من عدم وجود فكر استثماري في الوقت الذي نجحت فيه فكرة الصندوق السيادى بدول بها مشروعات استثمارية ناجحة، ولم تعتمد فقط علي موارد الصندوق، متابعا :"للأسف الشديد عندما فكرت الحكومة بأن هذه الفكرة خارج الصندوق قامت بوضعها داخل صندوق أيضا من خلال نص المادة ٩ والتي تضمنت الاعتماد علي استثمار الأصول في إصدار أذون خزانة وسندات بضمان هذه الأصول وهو ما يدل علي أن فكرة الصندوق من أجل الاستحواذ والاقتراض فقط وليس الاستثمار أو الإدارة.

وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، إن توترات حدثت بالمنطقة مؤخرا وخسر خلالها صندوق سيادي في دولة أسيوية في أسبوع واحد 50 مليار دولار، ورغم ذلك خرج مدير الصندوق وذكر «صراحة» أن هذه الخسارة يمكن تعويضها لأن أصول الصندوق قوية ولا تتأثر بخسارة 50 مليار دولار، أصوله برقم مرعب.

واعترض النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل ٢٥/٣٠، مؤكدا أن الصندوق تم إعداده على عجل، ولم يتضح من مذكرته الإيضاحية فلسفته، وقال: «النماذج التي ذُكرت تتحدث عن فوائض ثروة وليس ديون موجودة، فوائض الثروة تستخدم في الاستثمار»، واستنكر إنشاء مثل هذا الصندوق في مصر، قائلا: «دولة فيها حجم فوائض الدين وعجز الموازنة مخيف».

وانتقد داوود أيضا غياب رقابة البرلمان عن الصندوق، وتساءل: «ماذا لو حدث خسارة كالمثل الذي قلته 50 مليار دولار؟ هل تتحمل مصر هذه الخسارة؟ رأينا خسارات ودول انهارت»، وأضاف: «هذا الصنوق ليس محله الآن، ولا هذا الحجم في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية».

وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"المال" عن أن التعديل الوحيد الذي تم علي القانون داخل الجلسة العامة أمس هو حذف كلمة "مجلس النواب" من المادة ١١بالقانون، والتي كانت تنص علي وجوب عرض القوائم المالية علي مجلس النواب، لافتا إلي أن لجنة الخطة والموازنة ستحرص علي إعادة المداولة علي هذه المادة عقب عودة القانون من مجلس الدولة.

وأشار ياسر عمر إلي أن الهجوم علي القانون من قبل بعض النواب ليس له معني لأن أغلب الاعتراضات غير منطقية، مشددا علي أن الهدف من إنشاء الصندوق هو استخدام فوائض الصندوق في سد جزء من عجز الموازنة.