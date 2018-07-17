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تأميـــن
103 مقترحات لتطوير قطاع التأمين على مائدة الرقابة المالية
الثلاثاء 17 يوليه 2018 12:41 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
مروة عبد النبى:
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية 103 مقترحات لتطوير قطاع التأمين من خلال القائمين على مبادرة "معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين".
كشفت المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين، أن المقترحات تشمل تطويرمهنة الوساطة وكذلك عمل شركات التأمين والخبراء الاستشاريين وكذلك الخبراء الاكتواريين.
وأضاف عبد المعطى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مبادرة "معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين" أن الهيئة تخطط لزيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 3% بدلا من أقل من 1% حاليا.
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