تدنى السيولة والتحركات العرضية تحكم قبضتها على البورصة





■ فاروس: السوق تتحرك عرضياً خلال 6 أسابيع مقبلة

مصطفى طلعتواصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها للجلسة الثانية على التوالى، وسط تدنى واضح فى أحجام وقيم التداول «السيولة»، واتجاه بيعى للمستثمرين الأجانب على غير العادة، فى إشارة لغياب المحفزات الإيجابية، وفقا لأراء محللين وبنوك استثمار.عمق مؤشر «egx30» الرئيسى خسائره المحققة مطلع جلسة الإثنين، ليتراجع %1.18 مع ختام التعاملات مسجلا 15655 نقطة، كما هبط مؤشر «egx30» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.97، ليسجل 762 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر «egx30» الأوسع نطاقا بنسبة %1.2 ليصل إلى مستوى 1956 نقطة.وفقا لشاشات التداول، سجلت السوق قيم تداول منخفضة بلغت 777 مليون جنيـه فقط على الأسهم، منها صفقة مؤسسية ضخمة «تفويتة« بقيمة 250 مليون جنيه منفذة على عدد 2.5 مليون سهم للبنك التجارى الدولى، فى الوقت الذى سيطر فيه اللون الأحمر على غالبية أسهم السوق اذ صعد 30 سهماً فقط من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 103 وبقى 38 دون تغير.أنهى سهم التجارى الدولى، صاحب الوزن النسبى الأكبر على المؤشر، تداولاته منخفضاً %0.66 ليسجل 83.3 جنيه، بقيم تداول 303.4 مليون جنيه عبر بيع وشراء 3.6 مليون سهم منفذة من خلال 96.8 ألف عملية، وتبعته غالبية الأسهم القيادية فى الأداء الهابط.اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 5.3، و6، و22.2، و14.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات المصرية للشراء، بصافى 21.2 و27.4 مليون جنيه على التوالى.يرى بنك الاستثمار «فاروس«، أن البورصة تستمر فى تحركاتها العرضية، بين 15500 و16600 نقطة، خلال 6 أسابيع مقبلة، فى ضوء غياب العوامل المحفزة محليا وعالمياً، موضحاً أن قيم التداول اليومية سجلت معدلاً أقل من المتوسط للجلسة الثالثة على التوالى، ما يعد إشارة إلى تضائل القوى البيعية وقدرة السوق على الارتداد مرة أخرى.قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى استمر فى الانخفاض نتيجة ظهور القوى البيعية، فاقداً 186 نقطة، بعد ارتداده فى وقت سابق لاعلى من مستوى 15497 نقطة، وصولًا 16040 نقطة.لفت غريب إلى أن الضغوط البيعية ظهرت عند المستويات المذكورة، ودفعته للتراجع من جديد، ليتحرك الآن نحواختبار الدعم 15500 نقطة مرة أخرى، وتجاوز هذا المستوى لأسفل، يعنى عودة المؤشر لاتجاهه الهابط، واستهداف مستويات دعم أخرى.أضاف: «يجد المؤشر مستوى الدعم التالى عند 15300 نقطة، ومن ناحية أخرى حفاظه على مستوى 15500 نقطة، يعنى استمرار الحركة الارتدادية لأعلى واستهداف مستوى المقاومة السابق عند 16040 نقطة مرة أخرى«.قال ريمون نبيل، عضوالجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن القوى البيعية واصلت سيطرتها داخل الأسهم الكبيرة، بالتزامن مع الانهيار الذى أصاب سهم جلوبال تليكوم، وضعف وانعدام الثقة من المستثمرين تجاه السوق، لا سيما فى ظل انخفاض التعاملات، مشدداً على ضرورة تخفيف استخدام عمليات الشراء بالهامش فى المراكز المفتوحة، حتى تعود القوه الشرائية للبورصة بشكل عام.أضاف أن السوق سجلت تنفيذات لم تتخطى النصف مليار جنيه ما ينذر بالحذر خلال الأسبوع الجارى، من كسر مستوى الدعم من مستوى 15500 نقطة، مشيراً إلى أنه يمكن استغلال هذه المستويات فى المتاجرة السريعة، والإغلاق أسفل هذا المستوى، يتيح فرصة مواصلة الهبوط صوب 15100-15000، الذى يعتقد أنه مستوى دعم قادر على إيقاف الهبوط خلال الشهر الحالى على الأقل.تابع: «بشكل عام السوق فى اتجاه صاعد على المدى الطويل والمتوسط، شرط الحفاظ على مستوى 14500 نقطة خلال أى هبوط يحدث فى الربع الثالث من العام الجارى، ومازالت الضغوط البيعية من المؤسسات الأجنبيه مستمرة، ما ينذر أن أى ارتداد لأعلى هوارتداد تصحيحى، حتى تنتهى تلك الضغوط البيعية وتعاود المؤسسات الأجنبية والمصرية للشراء مرة أخرى«.