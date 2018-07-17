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سيـــاســة
بعد إقرار قانون الجامعات الأجنبية.. «الكندية» تدخل الخدمة
الثلاثاء 17 يوليه 2018 11:05 ص
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الانتخابات البرلمانية
جهاد سالم:
قال د. مجدى القاضى، رئيس مجلس إدارة شركة «كانويل» المالكة لمجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن إقرار قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمثابة «ضوء أخضر» لتلقى طلبات قبول الطلاب للدراسة بالجامعة للعام الدراسى المقبل (2018/2019).
ووافق مجلس النواب، أمس بشكل نهائى على مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية المقدم من الحكومة، ونص مشروع القانون على جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.
وأشار «القاضى» إلى أنه سيتم فتح باب القبول بكليات الجامعة، مقابل رسوم دراسية 13 ألف دولار كندى حوالى 177 ألف جنيه مصرى للحاصلين على الثانوية العامة، على أن يكون التقدم من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة الأم بكندا، وفى حال قبول أوراق الطالب طبقا للاشتراطات يتم التقدم بالمستندات لفرع الجامعة بالعاصمة الإدارية، وتحصيل المصروفات الدراسية سواء بالدولار الكندى أو ما يعادله بالجنيه.
وأوضح أنه سيتم فتح باب القبول بكليات الهندسة والحاسبات وإدارة الأعمال والتى ستبدأ خلال العام الحالى.
ونص القانون الجديد على أن يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة، أو إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بما فى ذلك الجامعات المصرية، بإنشاء مبانى الفروع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله.
وكان د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وسونى جالون، وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندى، قد افتتحا مطلع الشهر الجارى مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقام على 30 فدانًا، وتتضمن المرحلة الأولى 3 فروع لجامعات كندية، هى الأمير إدوارد وكارلتون وميموريال.
وتضم الفروع الثلاثة كليات (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية)، بالإضافة إلى مركز البحوث والابتكار، وتستوعب الجامعة 200 طالب بكل كلية بإجمالى 4000 طالب فى المرحلة الأولى (لمدة 4 سنوات).
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