القاهرة تستهل إجراءات اعتماد المناشئ لاستيراد الأرز الشعير

الأرز

الصاوى أحمد:



طلبت مصر رسميا منذ أيام من 5 دول إرسال الملفات الفنية للأرز الشعير، تمهيدا لاعتمادها كمناشئ للاستيراد.



وأكد د. أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ «المال» أنه تقدم بطلبات رسمية إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا والهند وتايوان والفلبين لتقديم الملفات الفنية.



كان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قد أعلن الشهر الماضى أن مصر ستبدأ استيراد الأرز لزيادة المعروض وضبط السوق.



وأوضح «العطار» أن اعتماد المناشئ الاستيرادية للأرز قبل السماح بدخول المنتج أمر ضرورى وواجب للحفاظ على البيئة الزراعية المصرية، تطبيقا للتشريعات المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية من الآفات.



ولفت «العطار» إلى أنه سيتم تحديد الاشتراطات الخاصة باستيراد الأرز من كل دولة على حدة، بعد إرسال الملفات الفنية، متابعا: «لا توجد مدة محددة لقبول المنشأ من عدمه لأن دراسة الملف الفنى تعتمد على 3 عوامل، هى الأمراض المنتشرة والحشرات والحشائش الضارة».



وبلغت إنتاجية مصر من الأرز الشعير فى الموسم الماضى 5 ملايين طن من إجمالى مساحة منزرعة 2 مليون فدان.



وأوضح «العطار» أن هذه الدول هى الأبرز فى جودة الأرز والأقرب إلى المذاق المصرى.



وحددت نقابة الفلاحين 3 أسباب لرفضها لاستيراد الأرز الشعير من الخارج، وهى إمكانية انتقال الأمراض من المناشئ الاستيرادية لمصر، وتدمير نقاوة الأرز المصرى الذى تتميز به الأصناف المصرية، فضلا عن ارتفاع المساحة المنزرعة فعليا لـمليون فدان وفقا لما ظهر من التصوير الجوى وهذه المساحات تغطى %90 من الاحتياجات.



ورفض حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، استيراد الأرز الشعير فى صورة الأرز الأبيض لمنع انتقال الأمراض الوبائية لمصر أوغيرها، مشيرا إلى أن هذه الأرقام التى تنوى الحكومة الاستيراد بها مبالغ فيها وتخدم فقط مافيا الاستيراد.



وأوضح أنه وفقا للتصوير الجوى عبر القمر الصناعى الذى قامت به وزارة الرى لتحديد المساحات، فإن المساحة فى مصر بلغت مليون فدان، وهى تغطى أكثر من %90 من احتياجاتنا الاستهلاكية، وستوفر تشغيل المضارب وسرس الإنتاج الحيوانى والداجنى.



وأكد أن استيراد الأرز الشعير سيعمل على تدمير نقاوة الأرز المصرى المتميز عالميا، وسيصبح مصدراً لانتقال الآفات إلى السوق المصرية.



وبلغت إنتاجية مصر من الأرز الشعير 6.5 مليون طن فى موسم2017 والأرز الأبيض 4.5 مليون طن، والاستهلاك السنوى نحو3.5 مليون طن، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3 ملايين طن فقط الموسم الجارى طبقا لبيانات الغرف التجارية.



وحددت الحكومة حجم مساحة الأرز المقننة هذا العام بنحو740ألف فدان، وغلظت العقوبات على مساحات الأرز المخالفة، من خلال توقيع عقوبة على الزراعات المخالفة بالحبس أوالغرامة، وبلغت مساحة الأرز العام الماضى 1.8 مليون فدان تشمل مساحة الأرز المقنن والمخالف.

