«تمويل وسكن» تسعيان للانضمام لمبادرة «المركزى»

التمويل العقارى

■ علا بدير: بنك ناصر حصل على 50 مليون جنيه من المشاركة فى المبادرة



أحمد الدسوقى



تسعى شركتا «تمويل وسكن» للتمويل العقارى، للانضمام لمبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل للعملاء محدودى ومتوسطى الدخل، خلال الفترة القليلة المقبلة.



قالت علا بدير، مديرعام أول تسويق وتطوير الأعمال بالشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، فى تصريح لـ«المال»، إن الشركتين ترغبان بقوة للمشاركة فى المبادرة لخدمة العملاء، ومن المتوقع توقيع العقود معهما قريبا.



أضافت: «بالتوقيع مع تمويل وسكن يصل عدد المشاركين فى المبادرة إلى 10 جهات، عبارة عن 9 شركات، وبنك ناصر، الذى يعامل معاملة الشركات، لأنه لم يدخل تحت مظلة البنك المركزى بعد».



يشار إلى أن الشركات المشاركة حاليا فى المبادرة هى شركات «الأولى، والأهلى، وكونتكت، وأملاك، والمصرية للتمويل، والأهلى المتحد، والعربى الأفريقى، وبنك ناصر».



قالت علا إن بنك ناصر حصل مؤخرا على شريحة أولى بقيمة 50 مليون جنيه من شركة إعادة التمويل للمشاركة فى المبادرة، لافتة إلى أن «ناصر» يعكف حاليا على تطوير البنية التحتية، وإعداد إدارة للتمويل العقارى، تمهيدا لإتاحة التمويل لمحدودى الدخل ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.



أشارت إلى أن «إعادة التمويل» نظمت أكثر من 70 ورشة عمل للشركات للتعرف على آليات عمل المبادرة، متوقعة انتهاء الشريحة الأولى التى أتاحها المركزى للشركات بقيمة 500 مليون جنيه قريباً.



كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، قد أعلنت فى أبريل 2017، توقيع العقد مع البنك المركزى للحصول على 500 مليون جنيه، فى شكل قرض مساند، بغرض تفعيل مساهمة الشركات فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، حسب المبادرة التى أطلقها «المركزى» مطلع 2014.



قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى فى تصريح سابق لـ»المال»، إنه تم رفع الشريحة المخصصة للشركات إلى مليار جنيه، بعد موافقة المركزى.