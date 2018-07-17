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«الإسلامية لتمويل التجارة» تضخ 380 مليون دولار لهيئة البترول
الثلاثاء 17 يوليه 2018 10:51 ص
هيئة البترول
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هيئة البترول
محمد سالم:
وقع المهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خطابا لصرف 380 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، تمثل الشريحة الأولى من اتفاقية قيمتها 3 مليارات دولار تم توقعيها مع الحكومة المصرية فى يناير الماضى.
وخاطبت وزارة التعاون الدولى المؤسسة الإسلامية (عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية) لتفعيل الاتفاقية التى تستهدف تمويل وارادات بعض السلع الأساسية مثل البترول ومنتاجاته والقمح والمواد الغذائية والتموينية وسلع أخرى.
وقال سنبل فى تصريحات للمال علي هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) رقم 25، والتي اختتمت أعمالها فى أبوجا مطلع الأسبوع الجارى، إنه وقع خطاباً بقيمة الشريحة الأولى خلال الأيام الماضية، ويجرى حاليا استكمال إجراءات تحويلها لصالح الهيئة عبر بنك إتش إس بى سى.
وتأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2008، وهى جزء من مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ويبلغ رأس المال المصرح به لها 3 مليارات دولار، والمدفوع نحو مليار دولار.
وكشف «سنبل« عن الترتيب مع الجانب المصرى لتوقيع اتفاقيتين جديدتين خلال سبتمبر المقبل لدعم عمليات تخص هيئتى تنمية الصادرات والسلع التموينية، مشيرا إلى أن إحدى الاتفاقيتين بقيمة 300 مليون دولار.
وسجلت المحفظة الإجمالية المقدمة من المؤسسة لصالح مصر 6.97 مليار دولار، منذ 2008 حتى مطلع العام الجارى، حسب تصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د. سحر نصر، مشيرة إلى أن معظمها لتمويل النفط الخام والمشتقات النفطية إذ تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأكد «سنبل» دعم المؤسسة الكامل لمصر خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الاتفاقيات الجديدة تواكب أهداف المؤسسة، والتى أنشئت من أجلها لتعزيز وترويج التجارة والتعاون التجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.
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