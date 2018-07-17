بقلم رجائى عطية: إبليس (4)

أنواع الشيطنةيبدأ الأستاذ العقاد هذا الفصل بتساؤل: ما هى أنواع الشيطنة فى العالم؟سؤال يقر بأنه غريب، ولكنه ضرورى ومفهوم إذا وضعنا السؤال فى صيغة أخرى: ما هو موقف الشر بالنسبة إلى القوة الكونية الكبرى؟إن فكرة الشيطان أعمق مما يخطر للمتعجل.هناك صور للشيطنة- أو الشر- بمقدار ما فى الذهن البشرى من فكرة عن الشر فى هذا الكون.هل الشر قوة أصيلة؟هل هو قوة إيجابية عاملة؟هل هو قوة سلبية؟هل هو عدم الخير، أو نقص فيه؟ أو عقبة فى سبيلة؟هل الشر عقبة تريد وتفعل ما تريد؟هل هو عقبة لا إرادة لها ولكنها تستدعى وتضاعف جهود الخير لمقاومته؟إن كل فكرة عن الشر يمكن أن تخطر على الذهن، تتمثل فى صورة من صور الشيطان. وهذا يدعو المفكر الذى يحترم عقلة أن يفهم الصور الدينية على حقيقتها.. هذه الحقيقة لغة حية تصور الوجود الحقيقى تصويرًا صادقًا على أسلوبها الذى يستحق الفهم والتعمق والنظر إلى ما وراء الظواهر والألفاظ.كان الشر فى اعتقاد الإنسان- على الفطرة الهمجية البدائية- أرواحًا ضارة متفرقة، فلما أصبح مسألة كونية عامة تمثلت صورته فى حدودها الكونية، وهذا سبق المذاهب الفلسفية بمراحل بعيدة.كان الشر فى تقدير الديانة المجوسية القديمة قوة فعالة معادلة لقوة الخير.. فى الوجود خير وشر، كما فيه ليل ونهار. للنور دولة وللظلام دولة، ولهذه جنود ولتلك جنود، فلا يتوقف وجود الشر على وجود الخير، ولا يتوقف وجود الخير على وجود الشر. بل كلاهما موجود بصفته وبقدرته وبعمله كما يوجد الضدان. الظلام يصنع مخلوقاته كما يصنع النور مخلوقاته.ثم تراجحت الكفتان، فرجحت كفة النور على كفة الظلام، ولكن بقى الصراع بينهما محتدمًا.ثم عظم التفاوت بين القوتين شيئًا فشيئًا حتى أصبحت قوة الشر كقوة الأمير التابع مع السلطان المتبوع.. إن استطاع شيئًا فلا يستطيع جميع الأشياء، ولا طاقة له على طول المدى أن يجاريه فى كل شىء.ثم آمن الناس بإله واحد، هو الخالق المبدع بذاته، لا وجود معه للشر إلاَّ بمشيئته وتقديره.وفى هذه الصورة ظهر الشيطان فى ديانات الأمم الكبرى.ثم ظهر فى الأديان الكتابية بأسماء مختلفة، كلها تدل على التعطيل والتشويه والإفساد، ولا تدل على الخلق والتكوين. سالبة ناقصة وليست موجبة كاملة.وفى كل هذه المراحل، دل اسم الشيطان على أن موقفه من القوة الكونية الكبرى هو موقف المتمرد أو موقف «الضد»، أو هو موقف الواشى النمام أو هو الساعى بالفتنة وإيغار الصدور والحض أو الإغراء على الفساد.حاول الشراح الدينيون أن يلخصوا «الشيطنة»- فى صفة واحدة تجمع فى كيانها الكبرياء والعصيان والحسد والكراهية والباطل والخداع.ولكن كل هذه الصفات لا تُحسب من لوازم الشيطان إلاَّ بعد علم بوجود الإله المتصرف فى المقادير والأكوان.لكن صفة من هذه الصفات لا تكون إلاَّ بالإفتئات على مقامه سبحانه، وعصيانه والخروج على أوامره وشريعته، أو إنكار نعمته والاعتراض على تقديره. أما الباطل والخداع، فهو نقيض الحق والاستقامة، ونقيض الخلق على الصدق والسواء.على أن الأرواح فى جاهلية الإنسان قد تطورت فى اتجاه آخر فيما يقول الأستاذ العقاد. هذا الاتجاه الآخر هو تطورها فيما يتعلق بقوى الطبيعة وظواهر السماوات والأرضين.الأرواح من الجان الخفى، لها عمل غير صلاح النفس الإنسانية وفسادها، ولها قدرة خاضعة لسلطان الإله ومن يصطفيه من عباده. وقدرتها هذه لا تأتيها لكونها تعلمت ما لم يتعلمه الإنسان، وإنما تأتيها من عالم الأسرار الذى تعيش فيه، وتُسَخِّر بها القوى الطبيعية لكونها تعيش بين أسرارها، وتُحسب منها أو فى حكمها.فإذا فطنت هذه الأرواح للمعنى الدقيق الذى لم يفطن له الإنسان، فإنما تأتيها هذه الفطنة من اطلاعها على الدقائق والخفايا.وهذه فيما يتمثل شياطين الفنون والصناعات. تبنى الصروح وتنهض بالأثقال التى لا تقدر عليها كواهل الإنس وتنوء تحتها. وتدخل فى ثنايا الخفاء فتلهم الشاعر ما يدق على غيره، ولا جرم يكوم لهؤلاء الشعراء وأترابهم فى سائر الفنون حال كمسّ الجان، أو ما يسميه الناس بشيطان الشعر أو بشيطان الفن.تلك هى إذن فيما يرى أنواع الشيطنة من جانبيها.. فى اتجاه الضمير، وفى اتجاه الذهن والقريحة.فى اتجاه الضمير ترتبط «الشيطنة» بالصلاح والفساد، وبالخير والشر، ومساعى الإنسان نحو الرشاد والكمال.وفى اتجاه الذهن والقريحة ترتبط «الشيطنة» بالأسرار والبواطن، وبالوحى الخفى وغرائب العبارة.. لغةً كانت أو شكلاً أو إشارةً.وسيكون لكل نوع من هذه الأنواع نصيب فيما يقول مما يلى من صفحات الكتاب.www. ragai2009.com