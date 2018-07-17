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بنـــوك
«مصر الجديدة» تخاطب بنوك استثمار لإجراء مناقصة مستشار الطرح
الثلاثاء 17 يوليه 2018 10:46 ص
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
أحمد على:
خاطبت شركة «مصر الجديدة» للإسكان والتعمير عددا من بنوك الاستثمار لإجراء مناقصة لاختيار مستشار مالى لطرح حصة إضافية من أسهمها فى البورصة، لتكون بذلك أولى الشركات المقيدة فى البورصة، والمدرجة ضمن قائمة برنامج الطروحات الحكومية التى تبدأ السير فى خطوات التنفيذ.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ عدة أشهر أسماء 23 شركة منتظر طرحها فى البورصة ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية بحصيلة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه، وتتوزع تلك الشركات بين مقيدة فعليا بالبورصة، سيتم رفع نسب التداول الحر لها، وأخرى غير مدرجة.
و كشف د. وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة مصر الجديدة، أن شركته خاطبت كلًا من «فاروس» و«المجموعة المالية هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«أرقام» و«بلتون» و«الأهلى كابيتال» و«إيجل» لتقدم عروضها الفنية والمالية للشركة.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن شركته ستعقد مناقصة لاختيار أفضل العروض المالية والفنية من جانب بنوك الاستثمار فى موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن مستشار الطرح سيتولى إعداد دراسة تفصيلية عن خطة الطرح، والحصة المستهدف طرحها من أسهم الشركة بالبورصة.
وأوضح يوسف أن اختيار مدير الطرح سيتم بالتنسيق مع شركة «إن آي كابيتال» التى تتولى إدارة عملية الطروحات الحكومية، مشيراً أن «مصر الجديدة» على تواصل مع «إن آي كابيتال» فى هذا الصدد.
وكانت الجمعية العمومية لشركة «مصر الجديدة» فى يونيو الماضى قد حددت يوم 31 أغسطس كموعد نهائى لتحديد الطريقة الأنسب لتنفيذ عملية الطرح المحتملة.
و تبلغ نسبة التداول الحر بشركة «مصر الجديدة» المقيدة بالبورصة نحو %27.6 من أسهمها، فيما تمتلك الشركة القابضة للتشييد نحو %72.2 من الأسهم المتبقية، ويبلغ رأسمال «مصر الجديدة» نحو 111.257 مليون جنيه، موزعًا على 445.028 ألف سهم.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قد كشف - فى تصريحات صحفية مؤخرا - أنه سيتم طرح حصص من 5 شركات حكومية فى الربع الأخير من العام الحالى لتكون بداية برنامج الطروحات، وهى الشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وأبو قير للأسمدة.
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