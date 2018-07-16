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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: لم نقرر طرح سندات للآن وننتظر وضوح ملامح السوق عالميا
الإثنين 16 يوليه 2018 11:44 م
المصريون والاقتصاد
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المصريون والاقتصاد
معيط: إعفاء الممولين من 90% من غرامات التأخير والفوائد
أحمد صبرى
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة لم تقرر طرح سندات مالية حتى الآن كما أشيع، مشيرا إلى أنهم سينتظرون حتى تتضح ملامح سوق السندات دوليا.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن طرح شركاشت قطاع الاعماا فى البورصة سيتم اتخاذ قرار بشأنه فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الحالى، مؤكدا أنه متوقع أن يدر الطرح أموالا تتراوح ببن 30- 40 مليار جنيه .
وتابع أن الممولين الذين عليهم غرامات تأخير إذا قاموا بالسداد سيتم إعفاءهم من 90% من الغرامات والفوائد، مؤكدا أن ذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار من خلال مبادرة من الوزارة.
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