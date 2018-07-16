عصام الصغير يعود مجددا لرئاسة البريد‎

وزير الاتصالات عمرو طلعت وعصام الصغير

المال- خاص



استقبل مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عصام محمد الصغير حيث أبلغه موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعيينه رئيسا لمجلس ادارة الهيئة للقومية للبريد لمدة عام على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.



وسبق أن عين الصغير رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في الأول من مايو 2015 و لمدة ثلاث سنوات استطاع خلالها البدء في تنفيذ خطة تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية لجعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد، وتم إنشاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، كما حققت الهيئة القومية للبريد في عهده أعلى فائض مالي .



كما تولى الصغير علي مدي ثمانية عشر عاما تطوير وميكنة الخدمات البريدية والعمليات اللوجستية بمجموعة بريد الأمارات وساعدته هذه الخبرات علي تولي مهام تصميم وتطوير مجموعات متعددة من الأنظمة ذات المستوي العالمي لميكنة جميع الخدمات البريدية والغير بريدية والعمليات التشغيلية وتحويلها إلي خدمات الكترونية وتقديمها من خلال الحكومة الذكية.



وشارك في العديد من المشاريع الإستراتيجية المتخصصة في تطوير أنظمة البريد في معظم دول العالم وعلي سبيل المثال اليابان، ألمانيا، سويسرا، انجلترا، ايرلندا، الهند، الدنمارك.



و الصغير من مواليد 1963 وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1986 والعديد من الشهادات الدولية المتخصصة إقليميا وعالميا في تقنية المعلومات وتصميم وتطوير الأنظمة الاليكترونية والاستفادة منها في تطوير وميكنة الخدمات ومراقبة مؤشرات الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.



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