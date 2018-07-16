وزير التعليم العالي يوجه بربط المشروعات البحثية بالخطط القومية

المال- خاص



عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا اليوم برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وحضور د.عماد حجازي المدير التنفيذى للصندوق، وذلك بمقر الوزراة.



فى بداية الاجتماع أكد د. عبد الغفار على ضرورة الربط بين الخطط القومية للدولة و المشروعات البحثية التى يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتمويلها، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر.



وأكد الوزير أهمية التعاون بين أعضاء مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية من أجل التصدى للمشكلات والتحديات ودعم وتطوير الصندوق من أجل النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر؛ باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.



وطالب د. عبد الغفار أعضاء مجلس إدارة الصندوق بوضع إستراتيجية واضحة للارتقاء بالبحث العلمى فى مصر، خاصة فيما يخص المشروعات البحثية التى يقوم الصندوق بتمويلها بحيث تلبى الاحتياجات القومية في المجالات البحثية المختلفة، مشددًا على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين المؤسسات المماثلة للصندوق ومؤسسات البحث العلمي داخل مصر وخارجها.



وأكد الوزير على ضرورة تذليل العقبات التى تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى، لافتًا إلى أهمية قانون حوافز البحث العلمى وتكنولوجيا الابتكار في تحويل البحوث التى تجرى فى الجامعات من مجرد بحوث نظرية إلى بحوث تطبيقية



وأشار إلى القانون يعطى الحق للجامعات في إنشاء شركات تخدم البحث العلمى وتطبيق مخرجاته وتطبيقاته المختلفة.



استعرض المجلس تقريرًا عن نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية، وأشار التقرير إلى أن الصندوق لديه العديد من برامج التعاون والشراكة مع العديد من الدول المتقدمة بما يوفر فرصًا بحثية للعلماء والباحثين المصريين.





