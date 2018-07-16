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اقتصاد وأسواق
كجوك: مستعدون لسداد جميع المستحقات المالية للمصدرين
الإثنين 16 يوليه 2018 09:26 م
أحمد كجوك من المؤتمر
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أحمد كجوك من المؤتمر
أحمد صبرى
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الوزارة ستسدد جميع مستحقات المصدرين المالية الحالية والسابقة، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمناقشة آلية سداد تلك المستحقات وأوقاتها.
وأشار فى لقاء له مع برنامج أسواق وأعمال على قناة أون لايف إلى أن الدولة رفعت دعم الصادرات من 2 مليار إلى 4 مليارات جنيه، كما أن هناك خططا لزيادتها عن هذا المبلغ، إضافة إلى 3 مليارات دعما للمناطق الصناعية .
ولفت كجوك إلى أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى من الموازنة الجديدة، مؤكدا أن معدلات البطالة سجلت 10.3% فى مارس وهو أقل من السنوات الماضية.
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